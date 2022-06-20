وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يلتقي رئيسة ورئيس وزراء كوسوفو

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس الوزراء ألبين كورتي، على هامش زيارة رسمية إلى بريشتينا. وقالت الرئاسة الكوسوفوية، في بيان، إن عثماني عقدت مع تشاووش أوغلو اجتماعًا مهمًا يؤكد على "العلاقات الممتازة بين البلدين". وأكد البيان أن الاجتماع تناول العلاقات بين البلدين في السياسة الخارجية والدفاع والتجارة ومجالات أخرى، والتطورات الراهنة في المنطقة وأوروبا. وإلى ضرورة انضمام كوسوفو والمنطقة إلى الهياكل الأوروبية-الأطلسية. ورحبت بالدعم الصريح من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لانضمام كوسوفو إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمنظمات الدولية الأخرى. وأوضحت أن بلادها بحاجة لهذا الدعم التركي أيضًا في عملية الانضمام إلى مجلس أوروبا.