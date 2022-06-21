TL

ثلاثة أيام فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط انهماك داخلي للكتل النيابية والنواب التغييرين والمستقلين في اجتماعات تسبق التكليف ليتم بعدها حسم اسم الشخصية السنية لرئاسة الحكومة.

المنار

من هو الساحر القادر على رصف اللبنانيين بطوابير البنزين متى شاء؟ وبطوابير الخبز والدواء؟ ومتى قرر عادت الأمور إلى طبيعتها لكن بأسعار تكوي جيوب وقلوب اللبنانيين.

لم يعد يلتفت اللبناني لسعر البنزين، لكنه يخشى انقطاعه، ولم يعد يخيفه سعر ربطة الخبز لكنه يخاف فقدانها، ولم يعد يلتفت لكلفة فاتورة الاستشفاء بل همه إيجاد الدواء مهما كان ثمنه .

nbn

نحو خميس الإستشارات تشخص الأنظار في ظل تسارع وتيرة الإتصالات والمشاورات بين الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل تسمية رئيس لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.

mtv

جدري القرود وصل إلى لبنان. العبارة صادمة بعض الشيء، وخصوصاً أن اللبنانيين لم ينتهوا بعد من فيروس كورونا. لكن الأكيد أن الوضع تحت السيطرة. فالحالة وافدة من الخارج، وتلتزم حالياً العزل المنزلي ووضعها مستقر طبياً. بالتالي لا خطر من انتشار الوباء في حال طبق المواطنون إجراءات الوقاية، وهي ليست صعبة.

NTV

إلى حين ساعة الحسم. لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي الأوفر حظاً في بورصة الأسماء وبما يشبه "زكزكة" التيار الوطني لتيار العزم.. رمى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إسمه ورقة في سوق التداول.

OTV

البطء السياسي عنوان المرحلة في لبنان على مختلف المستويات.

فبعد استكمال الإدارة المجلسية، يسأل اللبنانيون أنفسهم يومياً أين أصبح نوابهم القدامى والجدد في تهيئة القوانين الملحة لإقرارها سريعاً في الهيئة العامة، بلا مزيد من إضاعة الوقت. ليأتي الجواب اجتماعات شكلية للجان الجديدة، وتصريحات مكررة لرؤسائها وأعضائها، فيما المشكلات تتفاقم والحلول تبتعد.

LBC

"غموض غير بناء" يكتنف أجواء اتصالات الاستشارات، وهذا الغموض مطعم بشيء من المناورات التي تكسفها التسريبات.

الميادين

أشار مفوض العلاقات الخارجية في ​الإتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، إلى أن "روسيا تدمر الموانئ ومخازن الحبوب الأوكرانية عمداً للتسبب في مجاعة ولاستخدام ​الغذاء​ سلاحاً في الحرب"، واعتبر أن "عقوباتنا على روسيا ليست المسؤولة عن أزمتي الغذاء والأسمدة في العالم". وأوضح "أننا خصصنا أكثر من مليار ​يورو​ للتعامل مع مسألة نقص الغذاء ​الطاقة​ وفي عدد من بلدان العالم".

الجزيرة

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، دميتري بيسكوف، أن "قرار ​ليتوانيا​ وقف عبور البضائع عبر مقاطعة كالينينغراد الروسية أمر غير مسبوق، إنه انتهاك لكل شيء، نحن نتفهم أن هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل ضمن ​العقوبات​. هذا أيضا نعتبره غير قانوني".

العربية

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أن "الوقت غير مناسب لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3)"، موضحاً أن "الأمر يتوقف على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".