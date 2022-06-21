لبنان الحر

التقى نائب رئيس المجلس النيابي ​الياس بو صعب​، في مكتبه في المجلس، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، وعرض معها لسبل التّعاون مع المجلس النيابي وتطوير العمل في هذا الإطار.

صوت لبنان

أشار أمين عام ​الهيئات الاقتصادية​ ​نقولا شماس​ إلى تخريجة لمرسوم جوّال لإقرار زيادة الرواتب و​بدل النقل​ في ​القطاع الخاص​، وتمنى أن يبدأ الأُجَراء بالاستفادة من هذه الزيادة اعتباراً من هذا الشهر، ولم يستبعد أن يستمر سعر الدولار​ صعوداً وأن يتخطى الـ 100 ألف ليرة إذا بقي الوضع على حاله.

radio orient

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خلال افتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بيروت الدولي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن "هذه الوحدة هي جزء من برنامج مراقبة الحاويات الذي بدأ تنفيذه في لبنان منذ العام 2019 من قبل كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للجمارك بالتعاون مع الجمارك اللبنانية وبتمويل مشكور من حكومة النروج، بعد أن سبقتها حكومتا ألمانيا وأستراليا في مرفأي بيروت وطرابلس ومعبر المصنع الحدودي مع سوريا".

اذاعة النور

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب ​محمد رعد​، أن "​لبنان​ يعاني من أزمة على الصّعد كافة، ومن المفروض علينا بعد إنتهاء ​الإنتخابات النيابية​ أن نتصدى لهذه الأزمة و نجد الحلول للمشاكل التي تدهم كل بيت بدءًا من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السّلع والمواد، وتفلّت سعر صرف الدولار وعدم استقرار الوضع الإجتماعي والإقتصادي والتربوي، وصولاً إلى أزمة أقساط المدارس و كلفة النّقل ومستحقات المعلمين، إضافةً الى عجز الكثيرين عن تسجيل أولادهم".

صوت المدى

زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد، بحضور نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب الحاج محمود قماطي والدكتور علي ضاهر، تناول اللقاء التطورات المحلية والاستحقاقات المقبلة.