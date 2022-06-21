قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن التعاون الأمني مع الجانب التركي "أثمر" مؤخرًا عن اعتقال عدد من المشتبه بهم، خططوا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية، ورفض بينيت تحديد عدد المعتقلين أو إذا ما كانوا يحملون الجنسية الإيرانية أو التركية، وقال إن عددهم "ليس بقليل".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إسرائيل تبني تحالفاً للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، وأن هذا التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية، و"آمل أن نتخذ خطوة أخرى للأمام في هذا الجانب من التعاون الإقليمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المهمة"، المقررة في تموز المقبل.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يعارض تقديم مشروع قانون في الكنيست من شأنه أن يمنع أي نائب متهم بجريمة خطيرة من ترؤس الوزراء، على اعتبار أن المشروع سيؤدي إلى انهيار التحالف الحكومي.

أفادت قناة "كان" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل الكنيست وتعيين الأخير رئيساً للوزراء في المرحلة الانتقالية، وذلك وفقاً لاتفاق التناوب مع بينيت، وهو من سيستقبل الرئيس الأمريكي خلال زيارته الشهر القادم.

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن يكون هناك أي انقطاع في العلاقات بين بلاده وإسرائيل. وصرح البرهان بأنه تجرأ على كسر طوق لاءات قمة الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب وعزا ذلك إلى تقديم مصلحة بلاده وشعبه في ظل متغيرات الأحداث.

ذكرت وكالة أنباء "معاً" أن شابين أصيبا في مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن حملة اعتقالات شنت في مناطق متفرقة من الضفة.

اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين "حاولا التسلل عبر السياج الفاصل جنوب قطاع غزة". وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أنه "أثناء محاولة العبور ألقى المشتبه بهما أسلحة بدائية في المنطقة".

حكمت المحكمة الإسرائيلية على الأسير الفلسطيني نور الدين شناوي، من مدينة جنين، بالسجن لمدة 23 عاماً، بزعم تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنة في محطة الحافلات في مدينة العفولة قبل 4 سنوات.

أعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن حكومة بلاده اعتزمت شراء كميات من المياه من إسرائيل، لتعويض نقص المياه الذي يمر به الأردن.