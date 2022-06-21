أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستمنح الوقت للحكومة الكورية الجنوبية الجديدة لإيجاد حل لقضية الأموال الإيرانية المجمدة لدى سيئول.

أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، مطلوبين بمذكرة حمراء من الإنتربول الدولي.

تواجه حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراعاً لسحب الثقة الشهر المقبل بعد أن فشل الرئيس في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية. وصرح تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد NUPES اليساري الفرنسي، أنه يخطط لطرح اقتراع لسحب الثقة من تجمع "أنسامبل" Ensemble، الذي يتزعمه ماكرون.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتزم زيارة أوكرانيا خلال جولته المزمعة إلى أوروبا والشرق الأوسط. وسيلتقي بايدن قادة مجموعة السبع في ألمانيا الأسبوع المقبل ويحضر قمة الناتو في إسبانيا.