قتل 11 عسكرياً سورياً ومدنيين اثنين، وأصيب 3 آخرون، جراء تفجير إرهابي استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة".

أخمدت فرق الإطفاء بمؤازرة من الجيش السوري حريقاً في حقول قمح محصودة في قرية الصفافة شمال جورين أقصى ريف حماة وسط سوريا، إثر قذائف أطلقتها التنظيمات المسلحة المنتشرة بريف إدلب.

اتهمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تركيا باغتيال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي فرهاد شبلي بطائرة مسيرة، أثناء زيارته مدينة السليمانية في العراق للعلاج.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، بأن موسكو ستواصل مساعيها كي تتخلى أنقرة عن إجراء عملية عسكرية في شمال سوريا. فيما قالت صحيفة "Türkiye" إن تركيا أكملت كل تحضيراتها لإجراء العملية العسكرية في شمال سوريا.

قال الكاردينال ماريو تزيناري في الفاتيكان، إنه لا يزال "غير قادر على التعود على سيناريو التمزق والفقر الذي شوه وجه سوريا.. فبعد 12 عاماً من الأزمة ليس الوضع على ما يرام، لا بل قد ساء فعلاً في بعض النواحي". ورأى أن: "سوريا تبقى بين أخطر الأزمات الإنسانية في العالم. و"منذ 3 سنوات أصبحت سوريا منسية.. جائحة كورونا، الأزمة اللبنانية والآن أوكرانيا، لقد اختفت عن رادار وسائل الإعلام".

بدأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، جولة تستمر 3 أيام سيزرو فيها مصر والأردن، ثم تركيا، وسيبحث ولي العهد السعودي مع قادة الدول الثلاث القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء تنفيذها نشاطاً تدريبيا نتيجة عطل فني ونجاة قائدها.

شهدت مدينة عدن تظاهرات شعبية غاضبة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات في المدينة. وجاءت الاحتجاجات إثر إعلان مسؤول في شركة النفط الحكومية، إن الشركة قررت رفع أسعار البنزين التجاري بنسبة 14%، في مناطق سيطره الحكومة المدعومة من السعودية، وسط أزمة حادة في الوقود تشهدها عدن والمدن المجاورة منذ أيام.

اعتبرت حكومة صنعاء في اليمن، أن "‏استمرار حصار التحالف العربي بقيادة السعودية ورفض تنفيذ بنود الهدنة يؤكد جريمة استخدام التجويع سلاحاً ضد الشعب اليمني"، واتهمت التحالف العربي بعدم الالتزام بتنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن لمدة شهرين، ملوحة بالانسحاب منها.

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق ، تصفية "والي الأنبار" في تنظيم "داعش" الملقب بأبو منصور وثلاثة من مرافقيه، في صحراء الأنبار غربي البلاد. وأوضحت الوكالة في بيانها، أن "تصفية والي الأنبار يعد إنجازا للقوات الأمنية العراقية وخسارة لداعش كونه أحد قيادات التنظيم المهمة جدا".

أكدت مصادر أمنية عراقية، استهداف إحدى مقرات جهاز المخابرات العراقي بعبوات صوتية في العاصمة بغداد. ولم تقع اصابات.

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن قوات جبهة البوليساريو، كبدت القوات المغربية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في حصيلة العمل القتالي خلال الأيام الماضية.