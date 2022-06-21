الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية له أمس.

الجزيرة - السعودية

قمة مصرية - أردنية - بحرينية بشرم الشيخ

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية ضمت كلًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، في مدينة شرم الشيخ. ورحب القادة الثلاثة خلال الاجتماع بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبحرين والأردن، والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع البحرين والأردن؛ بما "يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم، ويعزز جهود العمل العربي المشترك". فيما نقل البيان عن ملك الأردن، عبد الله الثاني، والعاهل البحريني، حمد بن عيسى، إشادتهما بالروابط "الوثيقة" التي تجمع الدول الثلاث. وحسب البيان، فقد اعتبر الملكان العلاقات بين دولهم تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليمياً ودولياً.

وتناولت المباحثات، حسب بيان الرئاسة المصرية العلاقات الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.