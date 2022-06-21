الأخبار – نقولا ناصيف

أوضح أن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف تأليف آخر حكومات العهد ستُجرى الخميس. وتأخّر موعدها شهراً ويومين مذ أضحت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حكم المستقيلة. رغم انقسام الكتل على المرشح، إلا أن تأجيلها في اللحظة الأخيرة غير وارد في حسبان رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن هذه المرة الاستشارات النيابية الملزمة غامضة.

الأخبار – رضا صوايا

لفت إلى أن "البرود" في لبنان رفاهية يصعب الحصول عليها. ففي حال توافرت التغذية بالتيار الكهربائي صارت كلفتها "تكوي"، وهو أمر يحاول تجنّبه أولئك الذين قرّروا الانتقال من التغذية بالكهرباء من مولّدات الأحياء إلى أنظمة الطاقة الشمسية المسدّدة بالدولار النقدي، لكن حالهم قد لا تكون أفضل بكثير، كون الأمر يتوقف على كلفة أنظمة الطاقة الشمسية القادرة على تشغيل المكيفات نهاراً وعلى قدرة شراء قدرة تخزينية تتحمّل تشغيلها ليلاً. وقال إن كل المؤشرات تشير إلى أننا مقبلون على أزمة كهرباء حادّة في فصل الصيف. كمية الفيول العراقي شارفت على النضوب. أما عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن فهي لم تُنجز بعد رغم كل العمل الجاري عليها، إذ بات هذا الملف مرتبطاً إلى حدّ كبير بملف ترسيم الحدود البحرية. وما فاقم من حدّة الأزمة، ارتفاع أسعار المحروقات الناجم عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، ما انعكس زيادة حادّة في فاتورة المولدات واضطرار أعداد متزايدة من المشتركين إلى إلغاء اشتراكاتهم.