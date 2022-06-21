وكالة الأناضول

أردوغان: نشهد يومياً اضطهاد الأمن اليوناني للاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تشهد كل يوم تقريباً، مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها الإثنين، إلى المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، بتنظيم مشترك من البرلمان التركي والاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح أردوغان أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات مثل تركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.

وأضاف قائلاً: "إن هؤلاء الذين يستغلون بضع مئات من اللاجئين إلى بلادهم لأغراض الترويج والدعاية لا يتحملون أي مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة".

وأشار أردوغان أن خطاب الكراهية زاد بشكل كبير خلال العامين الماضيين تزامناً مع انتشار وباء كورونا.

ولفت أردوغان أن المشاكل الاقتصادية غذّت كراهية الأجانب ومعاداة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وخاصة في الدول الغربية.

وكالة الأناضول

التهافت العالمي على الطاقة يُعيد ملف "غاز غزة" إلى الواجهة

أعادت الاتفاقية التي وقّعتها إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي، لتزويد التكتل بالغاز الطبيعي، إلى الواجهة، ملف حقول الغاز المُمتدة على طول بحر قطاع غزة، الذي يتهم فيه خبراء فلسطينيون ودوليون، إسرائيل، بسرقته بشكل غير قانوني.

والأربعاء، وقّعت الأطراف الثلاثة اتفاقية، تستمر لمدة 3 سنوات وتُمدد تلقائياً لمدة عامين آخرين، لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي الطبيعي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية، الانفكاك عن الغاز الطبيعي الروسي، الذي باتت موسكو تستخدمه لابتزاز الدول الداعمة لأوكرانيا، وذلك عبر قطع الإمدادات، بحسب تصريح لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء.

ووفق الاتفاق، ستبدأ إسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إلى محطات التسييل في مصر، والتي بدورها تنقله إلى أوروبا.

وتمتلك إسرائيل 8 حقول للغاز، وهي : حقل تمار 1 وتمار 2 غرب حيفا، وحقل لفياثيان 1 و2 غرب يافا، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا، وحقل ماري قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود، وحقل كاريش غرب حيفا.

وتتهم جهات فلسطينية ودولية إسرائيل بسرقة الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة، بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تجفيف بعضها ورسميا، لم تصدر تصريحات عن إسرائيل حول استغلالها لحقول الغاز في بحر غزة. لكن جوزيف بارتيزكي، وزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي سابقاً، قال في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن "التعامل مع الطبقة الجيولوجية، المليئة بالغاز، والممتدة بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية، لا تعرف الحدود".

وأضاف: "حينما نحفر من منطقتنا في الطبقة الجيولوجية، بشكل طبيعي سينتقل الغاز من الجهة الأخرى، إلى الجهة التي حفرنا بها، وهذا لا يعني أننا أخذنا الغاز من الحقل في الجهة الأخرى (الفلسطيني)".

كما تحرم الفلسطينيين من التنقيب عن الغاز الطبيعي في بحر غزة واستخراجه والاستفادة منه، أو عقد اتفاقيات لها علاقة بذلك، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وفي حال تمكّن الفلسطينيون من حقّهم في استغلال هذا الغاز، فإن ذلك، وفق خبراء، سيحل أزماتهم الاقتصادية ويساعدهم في سدّ احتياجاتهم من الغاز والكهرباء لسنوات طويلة.

وبحسب قناة الجزيرة القطرية، فإن عدد حقول الغاز الدفينة في بحر قطاع غزة، يقدّر بنحو 8 حقول.