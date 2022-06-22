الشرق الأوسط 17/6/2022

بنوك العالم المركزية توائم خطوة" الفيدرالي"

في خطوط سريعة لمواءمة تحرك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي اسفر عن رفع الفائدة بنسبة 0.75 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1994 سارعت بنوك مركزية عالمية لرفع الفائدة بنسب متفاوتة – خلال الساعات التالية للقرار الأميركي، في محاولة للحفاظ على الاستثمارات ورؤوس الأموال بالدخل من جهة، ولمواجهة التضخم المتنامي من جهة أخرى. رفع بنك إنجلترا معدل للمرة الخامسة على التوالي، بربع نقطة مئوية، ليصل إلى 1.25 في المائة، كما أشار إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً في المستقبل لمواجهة خطر التضخم المتصاعد. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن البنك رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25 في المائة مثلما توقعت الأسواق المالية والاقتصاديون، ليستمر بذلك في الزيادة التدريجية التي بدأت في كانون الأول الماضي في ظل ارتفاع معدل التضخم. ويشار إلى أن إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة "كورونا" وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، هما المسؤولان عن ارتفاع التكاليف في أنحاء الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع معدل التضخم منذ ذلك الحين لأعلى مستوى منذ 40 عاما، مما اثر سلبياً على النمو الاقتصادي.

الشرق الأوسط 18/6/2022

الغاز يشتعل في أوروبا ويهدد بشتاء جليدي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية لليوم الخامس على التوالي، لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا بعد تحركات روسيا لإجراء خفض أكبر لإمدادات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط النقل إلى أوروبا. ويخشى الكثير من محللي الطاقة من استعداد روسيا لوقف جميع الإمدادات إلى أوروبا كتكتيك لممارسة الضغط. وحذر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني من دخول اقتصاد القارة في حالة ركود إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، رغم أن هذا لم يحدث حتى الآن. وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.5% حتى الساعة 11.18 بتوقيت امستردام إلى 130 يورو لكل ميغاواط – ساعة تسليم الشهر المقبل، كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2%. وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 8.4% ليصل إجمالي الارتفاع خلال اسبوع التداول الحالي إلى نحو 60% بعد إعلان شركة "إيني" الإيطاية تلقيها إخطاراً من "غازبروم" الروسية للغاز الطبيعي بأنها ستضح إلى إيطاليا نصف الكميات المطلوبة.