TL

لبنان الذي يقع على مسافة أربعة أشهر من الاستحقاق الرئاسي المقبل يقع اليوم على بعد ثمان وأربعين ساعة من خميس الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية شخصية لرئاسة وتأليف الحكومة الجديدة.

المنار

كل عام وكل الآباء بألف خير – في عيدهم الذي يحل هذا العام والظروف في أصعبها والمعاناة على أشدها، والثقل الأكبر ملقى على عاتقهم وهم في لبنان بين من فقد سبل الإنتاج، والعاجز عن تأمين الحياة اللائقة لعائلته.

nbn

الساعات الأربعون أو أقل الفاصلة عن الساعة الصفر للموعد المعلن لإنطلاق الإستشارات النيابية قي قصر بعبدا تشهد ارتفاعاً في منسوب الإتصالات والمشاورات بين القوى السياسية والنيابية التي تسود الكثير منه انقسامات واضحة.

mtv

لا شيء محسوماً حتى الآن بالنسبة إلى اسم رئيس الحكومة المكلف. البورصة المحصورة بشكل أساسي بين نجيب ميقاتي ونواف سلام تتأرجح صعوداً وهبوطاً، ولا مؤشرات نهائية بالنسبة إلى رأي غالبية النواب.

NTV

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مصرف لبنان حول قبل 3 أسابيع مستحقات شركة التدقيق الجنائي بعد أن كان المصرف المركزي سلم كل المعلومات المطلوبة منه ، وسأل هل يشمل التدقيق كل الوزارات والمؤسسات والصناديق كما نص القانون؟

OTV

في المعاناة السياسية لا تزال الأعين إلى خميس الاستشارات النيابية لتسمية رئيس لتأليف الحكومة. وان كانت الفترة الزمنية غير بعيدة، فإن طريق المفاوضات لا تزال طويلة، وبورصة الأسماء وأسهمها في تقلب مستمر.

LBC

ضاق الوقت وضاق الهامش بالنسبة إلى تسمية الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة ... بعد غد الخميس يصدر مرسوم التكليف، فمن يكون الرئيس المكلف؟ ميقاتي الرابع؟ أو سلام الأول؟ أو زيادة الأول؟

الحظوظ بالترتيب الآنف الذكر، هذا ما تقاطعت عنده المعطيات، وإن كان التكليف لا يعني التأليف خصوصاً أن التأليف يكون ممهوراً بتوقيع رئيس الجمهورية، وهذا ما يدركه الرئيس المكلف أيا يكن. ما يعني أن الغموض ما زال يلف ما ستكون عليه نتيجة الاستشارات الخميس.

الميادين

انتقد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "اقتصاد" الرئيس جو بايدن، ملقياً باللوم عليه لدفع الولايات المتحدة إلى "الركود"، قائلاً :"إن بايدن والديمقراطيين دمروا الاقتصاد".

الجزيرة

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، موسكو إلى "وقف العدائيات والجلوس إلى طاولة المفاوضات"، بحسب وكالة "نوفا الإيطالية للأنباء".

العربية

أكدت أوكرانيا اليوم، أنها "استهدفت منصات نفطية في البحر الأسود، الاثنين يستخدمها الروس كمنشآت عسكرية لتعزيز سيطرتهم في المنطقة"، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".