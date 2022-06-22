لبنان الحر

التقى شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة-بيروت اليوم، سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض مواضيع عامة وذات صلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير بريطانيا الدكتور أيان كولارد في زيارة وداعية، وكانت مناسة للقيام بجولة أفق في الاستحقاقات المقبلة.

radio orient

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، حيث جرى عرض مختلف الملفات الراهنة وفي مقدمها الاستشارات النيابية الملزمة.

اذاعة النور

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عصر اليوم في السرايا الحكومية، سفير مصر في لبنان ياسر علوي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "Egas" مجدي جلال.

صوت المدى

زار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور ميشال عبس على رأس وفد، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ورئيس المجلس عن العائلة الأرثوذكسية يوحنا العاشر، في المقر البطريركي في البلمند، في حضور رئيس دير سيدة البلمند الأرشمندريت رومانوس حناة.