قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن أعداء الإسلام والثورة آخذان في الانحدار وسنصبح تدريجياً إحدى القوى العالمية. وقال سلامي: "إذا سمعت الأخبار عن المجتمع السياسي الصهيوني ستدرك أنه ينهار سياسياً وانظر إلى الولايات المتحدة لترى أنها لم تحقق أي نجاح وتفكر في الهروب لأنها لا تستطيع البقاء في العالم الإسلامي"، مشدداً على أن "تاريخ إيران حافل بالانتصارات وحيثما واجهنا الأعداء تراجعوا واليوم العدو محبط ومضطرب وعاجز وعصبي من عدم تحقيق أهدافه ویبحث عن مخرج".

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بريطانيا لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. واتفق مع الرئيس أردوغان على أنه يجب على جميع الأطراف مواصلة العمل معاً لإيجاد طريق للتحرك للأمام".

يواصل السكان الأصليون في الإكوادور احتجاجاتهم المناهضة للحكومة في كيتو للأسبوع الثاني على التوالي، ضد الرئيس المحافظ غييرمو لاسو، الذي يتهمهم بالسعي "للإطاحة به" ووافق مجلس النواب بأغلبية 81 صوتاً من أصل 137 على قرار يطالب باقتراح حكومي لإجراء حوار "جاد وواضح وصادق" ويدعو إلى طاولة مستديرة تضم الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجامعات والكنيسة الكاثوليكية للبحث عن حلول للأزمة.

قال وزير الدفاع الاكوادوري لويس لارا في إعلان إلى جانب ممثلين عن القوات المسلحة إن "الديموقراطية في الإكوادور في خطر كبير بسبب التحرك المتضافر لمتطرفين يمنعون غالبية الإكوادوريين من حرية الحركة". و"لن تسمح القوات المسلحة بمحاولات الإخلال بالنظام الدستوري أو القيام بأي عمل ضد الديمقراطية وقوانين الجمهورية".

أعلن البيت الأبيض عن قرار الولايات المتحدة الحد من استخدام الألغام المضادة للأفراد، والتخلص منها فعلياً بشكل تدريجي خارج شبه الجزيرة الكورية.

بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضراباً لمدة 3 أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ ثلاثين عاماً، وبالإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT بتدهور ظروف العمل و"آلاف التسريحات" التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.