حمّل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الولايات المتحدة المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، نظراً للعقوبات التي فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقي البلاد". وأشار إلى أن "تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى حول أن العقوبات أحادية الجانب تأتي التزاماً بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنساني تجاه المدنيين في سوريا".

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بارتفاع عدد الشاحنات التي أدخلها الجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية إلى قواعده بشمال شرق سوريا إلى 130، بعد قدوم قافلة جديدة تضم 30 شاحنة. محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قواعده غير الشرعية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وذلك بعد أيام من إدخال قافلة مشابهة بالعدد والعدة".

كشفت مصادر مطلعة في ريف الحسكة عن حفر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الموالية للجيش الأمريكي نفق يربط قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية بمناطق سيطرتهم في محافظة الحسكة السورية. وأوضحت أن "قسد" تنقل عبر النفق الذي يبلغ طوله نحو 12 كلم، مقاتلين وأسلحة ومعدات عسكرية من العراق إلى سوريا، لافتين إلى أنه تم استخدام نحو 300 كتلة خرسانية في إنشاء النفق. ولفتت إلى أن "قسد" أرسلت إلى سوريا مؤخراً عبر النفق أعداداً كبيرة من المقاتلين على خلفية إعلان تركيا عزمها إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مدينتي منبج وتل رفعت.

أعلن تنظيم "داعش" تبنيه الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة للركاب في محافظة الرقة شمالي سوريا، وأودى بحياة 11 عسكرياً ومدنيين اثنين، وإصابة آخرين.

رفض رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، التشكيك بالأجهزة الأمنية وإطلاق اتهامات مسيئة ضدها، على خلفية هجمة إعلامية طالت جهاز المخابرات العراقي مؤخراً. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: "أود أن أهنئ قواتنا الأمنية والعسكرية البطلة بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة والعمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار". و"أتمنى أن نتوحد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس إيجابا على المجتمع والمواطنين".

عقد أول لقاء رسمي سعودي إيراني بعد 3 سنوات، جمع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية صادق حسيني، ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة. وتطرق حسيني في هذا اللقاء إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة، متطلعاً إلى أن تتظافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك. وأكد وزير الحج السعودي أن بلاده تضع أمن الحجاج من كافة الدول على سلم أولوياتها، مشيراً إلى أنه في ضوء امتناع بعض البلدان عن إيفاد رعاياها وعدم استخدام حصتها في هذا العام، ستدرس الجهات المعنية في السعودية اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين وستوافي بالنتائج عقب توفر الظروف اللازمة.

أصدرت مصر والسعودية بياناً مشتركاً في ختام زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، جدد فيه الجانبان أهمية حل الأزمة السورية والتوصل لتسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة. جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وأكدا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى عمان في زيارة للأردن. ونقلت وكالة "عمون" أنه سيبحث "خلال الزيارة عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".

أحبط الجيش الأردني، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. وتبين أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 678 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مشدداً على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة".

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة ماضية في تطوير تشكيلاتها بما ينسجم مع طبيعة التهديدات في الإقليم. وأكد أنه يتم رفدها بالعناصر البشرية المدرّبة والمؤهلة وتوظيف جميع وسائل التكنولوجيا المتطورة، بما يعزز من قدرتها على حماية المملكة والدفاع عن حدودها وردع أي تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأوضاع العربية، والقمة العربية المقبلة في الجزائر يومي 1 و2 ت2.

قال نائب رئيس شركة "ترانس ماش هولدينغ" إن روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024. وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء، سنقوم بتسليم العربات إلى مصر. وبطبيعة الحال، فإن الوضع الحالي قد فرض تحولات مؤقتة في المبيعات، ولكن مع ذلك، بحلول عام 2024، وبموجب العقد، سيتم تسليم 650 عربة"، موضحاً: "هذا العقد له أهمية كبيرة لكل من الجانبين الروسي والمصري.