الجمهورية / ايفا أبي حيدر

لفتت إلى أن رفع الدعم عن البنزين وتحويله إلى مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وتأمين الكهرباء، لا سيما لما بعد مرحلة انتهاء النفط العراقي، هو الشغل الشاغل اليوم، خصوصاً أنّ هذه الخطوة ستتكامل مع رفع التعرفة على الكهرباء، والمقترح أن تكون 27 سنتاً وفق سعر منصة صيرفة. وبالتالي، فإنّ كلفة إضافية سيدفعها المواطن قريباً على سعر صفيحة البنزين وعلى تسعيرة فواتير الكهرباء. وقالت إنه رغم الضجيج الذي أحاط توقيع اتفاقية استجرار الغاز من مصر، فإنّ لبنان لم يحصل بعد على ضوء أخضر أميركي ومن البنك الدولي لتحسين وضع الكهرباء. والحقيقة الوحيدة حتى اليوم، هي أنّ النفط العراقي هو المصدر الوحيد الذي يمدّ لبنان بالتغذية على قلتها، مع العلم أنّ الكميات التي يستحصل عليها لبنان من الجانب العراقي آخذة بالتناقص شهرياً، ما قد يشفع بنا مستقبلاً، لأنّه بدل أن تكون آخر شحنة يستلمها لبنان في آب المقبل قد تمتد حتى أيلول أو تشرين. وتساءلت ماذا بعد أيلول، قائلة إنه لا جواب، فلا أحد يعلم، ولا شيء أكيداً. فإما يعطي الجانب الأميركي الضوء الأخضر ويبدأ الاستجرار من مصر والأردن، أو يؤمّن مصرف لبنان الأموال لشراء الفيول على صيرفة، أو عودة إلى العتمة الكاملة.

اللواء / حسين زلغوط

أوضح أن الغموض الكبير ما زال يكتنف المسار الذي ستنتهي إليه الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا يوم الخميس حول الشخصية السياسية التي ستكلف خوض غمار تأليف الحكومة الجديدة، وسط ارتباك واضح داخل الكتل النيابية حول الخيارات التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد، ولا سيما أن المناخات الموجودة توحي لا بل تؤكد أن أصوات النواب في القصر الجمهوري ستتقاسمها أكثر من شخصية كون أن الرئيس نجيب ميقاتي لن يكون المرشح الوحيد وإن كان، على ما يبدو، الأوفر حظاً بإعادة تكليفه. وإن كنّا على مسافة يوم من انطلاق الاستشارات غير أن مسار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال ما زال يتقدم السباق على مسار الحل والوصول إلى توليفة حكومية تكمل ما تبقى من أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل.

نداء الوطن / كارين عبد النور

قالت: ليس فقط في لبنان، بل خلف البحار أيضاً. هي أعداد الإصابات بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها بشكل ملحوظ في غير دولة مؤخّراً، طارحة أسئلة حول إمكانية حدوث موجة وبائية جديدة. منظمة الصحة العالمية لحظت، بدورها، في تقريرها الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي هذا الارتفاع. BA.4 وBA.5 هما أحدث ما أنجبه الفيروس من متحوّرات، وكلام المدير العام للمنظمة جاء ليؤكّد منذ أيام أن "الوباء لم ينتهِ، وسنواصل إطلاق تحذيراتنا إلى أن ينتهي فعلاً". نحن هنا انتقلنا من أقل من 40 إصابة يومية الشهر الماضي إلى حوالى 500 في الأيام الأخيرة. المنطق يفرض علينا أخذ التحذيرات على محمل الجد. وأضافت أن آمال كبيرة معقودة على صيف لبنان السياحي. لكن أي انتعاش وبائي، إن صحّ القول وفي حال حدوثه، سيضع لبنان مجدداً أمام تحدّ كبير. فالمستشفيات لم تعد قادرة على تحمّل المزيد من الضغوطات والأعباء في ظل نقص حادّ في كوادرها وشحّ في الموارد وانهيار العملة. ولفتت إلى أن الآراء المتخصّصة تُجمع على أن أسوأ أيام الفيروس أصبحت خلفنا، متسائلة هل ما زال يخبّئ لنا شيئاً ما في جعبته؟ وهل، تلافياً للمحظور، نصل إلى نقطة يكون فيها الحديث عن إعادة فرض القيود، كارتداء قناع الوجه والحدّ من التجمّعات وإجراء فحوصات الـPCR وإلزامية تلقّي جرعات تعزيزية من اللقاح، مشروعاً؟ وقائلة أن أسئلة كثيرة عادت لتفرض نفسها بقوّة خلال الأيام الأخيرة نشارك بطرحها على أصحاب الاختصاص.