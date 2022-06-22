الوطنية للإعلام

السفارة البريطانية: كولارد تفقد مشاريع تدعمها المملكة المتحدة من ضمن استجابتها لانفجار مرفأ بيروت

زار السفير البريطاني في لبنان الدكتور إيان كولارد ومديرة التنمية والشؤون الإنسانية في السفارة لوسي أندروز، مشاريع تمولها المملكة المتحدة من ضمن استجابتها لانفجار مرفأ بيروت المدمر في آب 2020.

وأشار بيان للسفارة، الى أن كولارد "زار اثنين 43 مؤسسة تدعمها المملكة المتحدة من خلال برنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وشركة بيريتك (Berytech) في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة. وقد ساعد هذا التمويل على استعادة سبل العيش من خلال دعم المؤسسات الصغيرة المتضررة من الانفجار، بما في ذلك من خلال المنح النقدية ودعم تطوير الأعمال. وقد ساعد هذا المشروع على المحافظة على أكثر من 300 وظيفة ودعم الخطط الرامية إلى توظيف 100 موظف إضافي".

وكالة الأناضول

أردوغان وجونسون يبحثان العلاقات الثنائية وملفات إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد لجونسون، ضرورة إيجاد حل لإخراج الحبوب من أوكرانيا بشكل آمن. وأضاف أن أردوغان وجونسون تناولا أيضاً العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون بينهما في مجال الصناعات الدفاعية.

من جانب آخر، قال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان مشابه، إن جونسون وأردوغان تناولا ملف الأمن الغذائي العالمي، والتعاون الدفاعي والاقتصادي.