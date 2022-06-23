تناولت الصحف اليوم الاستشارات النيابية المقررة اليوم في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة الجديدة، ومداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والاعتصام الذي نظمته"جمعية صرخة المودعين" و"تحالف متحدون" أمس، كذلك أزمة الرغيف، والتقرير اليومي حول فيروس كورونا.

الاستشارات

عشية الاستشارات النيابية المقررة اليوم في قصر بعبدا لتكليف رئيس للحكومة الجديدة، بدا أنّ أسهم الرئيس نجيب ميقاتي عادت للارتفاع في ظل غياب إجماع القوى المعارِضة للمنظومة على أي إسم آخر، وخصوصاً على اسم القاضي نواف سلام.

وفي السياق أعلنت كتلة التنمية والتحرير النيابية بعد إجتماعها الدوري برئاسة الرئيس نبيه بري انها ستعلن إسم مرشحها لتشكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية في الموعد المحدد لها بعد ظهر اليوم، آملةً أن تفضي الإستشارات لإنجاز حكومة وطنية جامعة قادرة على مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيين لاسيما إقتصادياً وصحياً ومالياً.

وغداة اعلان بعض النواب التغييريين وكتلتي الكتائب واللقاء الديموقراطي نيتهم تسمية سلام، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إثر اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" أنّ "التكتل لن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة لأنّ الشخصين المطروحين لا تتوافر فيهما المواصفات التي طرحناها".

واشارت مصادر مطلعة إلى أنّ القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يبدو التقيا على عدم التسمية وعدم المشاركة في الحكومة، ولكلٍ أسبابه وحيثياته وأهدافه، متحدثةً عن انزعاج واضح لدى حزب الله من آداء التيار ورفض تسمية ميقاتي.

بدوره، أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض إلى أنّ "مسؤوليتنا أن نجمع "المعارضات" المختلفة على برنامج واحد، ومشكلة المعارضة المشتّتة تضرّ قدرتنا على التغيير وهذا ما لاحظناه في انتخاب رئيس مجلس النواب واللجان، ونراها اليوم في موضوع التكليف".

مداهمة منزل سلامة

داهمت قوة من أمن الدولة أمس، دارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشراف شخصي من المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حيث تم تفتيش الفيلّا وإجراء جردة بموجوداتها.

وبعد قرابة الساعتين على تواجد القاضية عون في منزل سلامة غادرت عون المكان وتمكنت من فتح 5 خزنات بمساعدة خبير الخزنات بيار الصقر، وقد صادرت بعض الاوراق فيما لم تجد أموالاً داخل الخزنات المذكورة. بعدها غادرت عون المنزل بحضور 3 من محامي الحاكم إلى المكان.

اعتصام ل"جمعية صرخة المودعين

نظمت "جمعية صرخة المودعين" و"تحالف متحدون" قبل ظهر أمس، اعتصاماً في شارع ويغان في وسط بيروت قبالة مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة، شاركهم فيه عدد من محامي وناشطي "التحالف"، وأعلنوا عن وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية علاء خورشيد في التاسعة من صباح اليوم أمام قصر عدل بيروت احتجاجاً على استدعائه من قبل "المباحث الجنائية".

أزمة الرغيف

لاحت أمس في الافق أزمة خبز بدأت نذرتها تتبدّى في الطوابير امام الافران، وفي ادخال الرغيف كسلعة ابتزاز في السوق السوداء حيث تخطى سعر الربطة الـ25 الف ليرة في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد أمين سلام: "لا أزمة رغيف ما لم يفتعلها أصحاب الأفران والدعم لا يزال مستمراً والاعتمادات مفتوحة، وليس القطاع الخاص من يقرّر بشأن الدعم أو يُملي على الدولة ماذا ستفعل". وأضاف: "عِوَض أن يأخذ بعض التجار الطحين المدعوم إلى الأفران لصناعة الخبز الأبيض، فإنهم يوزّعونه في السوق السوداء".

وعَزا نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم سبب أزمة الخبز إلى "إقفال عدد من المطاحن بسبب عدم توافر القمح المدعوم وعلينا توقّع الأسوأ".

كورونا

سجلت وزارة الصحة 861 اصابة جديدة بفايروس كورونا، كما سجلت حالة وفاة واحدة.