دروسٌ من الحرب السورية قد تسهم في حماية الأرواح في أوكرانيا - إيما بيلز – 16/6/2022

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، طبّقت موسكو الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية نفسها التي سبق أن اتّبعتها في سياقات أخرى، مثل الشيشان وسورية. صحيحٌ أن الصراعَين السوري والأوكراني يختلفان اختلافًا كبيرًا، إلا أنهما ينطويان على أوجه شبه عدة يمكن أن تقدّم دروسًا لأوكرانيا وشركائها في الوقت الراهن. ومن شأن فهم أوجه الشبه هذه أن يساعد في تحديد كيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل مع الحرب بطريقة تحول دون إضاعة الوقت الثمين وتحافظ على الرصيد السياسي وتحمي الأرواح، لذا على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الدروس للحدّ من الخسائر والدمار في أوكرانيا.

كيفية تجنُّب ضَياع سنة أخرى لقوات "اليونيفيل" - ديفيد شينكر, أساف أوريون 21/6/2022

في 8 حزيران، وخلال زيارة إلى الحدود مع لبنان، صرّح قائد المنطقة الشمالية في "جيش الدفاع الإسرائيلي" اللواء أمير برعام أن "حزب الله" كثّف عمليات البناء في مواقعه هنا على طول الحدود، ويواصل بناء أصوله على الرغم من وجود قوات "اليونيفيل" بالقرب من مواقعه. وسلّط تصريحه الحاد والواضح بشكلٍ غير اعتيادي الضوء على تزايُد خيبة أمل إسرائيل، وفي الأسبوع نفسه، هدّد زعيم "حزب الله" حسن نصر الله بمهاجمة سفينة تنقيب عن الغاز الطبيعي كانت قد وصلت لتوّهاً إلى حقل "كاريش" [البحري الإسرائيلي]، مما أدى إلى تفاقُم الخلاف الطويل الأمد حول المياه المتنازَع عليها.

وإزاء هذه الخلفية، سيناقش "مجلس الأمن الدولي" مجدداً تجديد ولاية "اليونيفيل" هذا الصيف قبل أن تنتهي في 31 آب. ومن بين المهام الأخرى للقوة، يحدد التفويض دور "اليونيفيل" وفقاً لـ"قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ لعام ٢٠٠٦" على أنه يتمثل في مساعدة "الجيش اللبناني" على التأكد من أن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني "خالية من أي عناصر مسلحة وموجودات وأسلحة" غير تلك العائدة إلى "الجيش اللبناني" وقوات "اليونيفيل".