لبنان الحر

تعطي "القوات اللبنانية" أهمية إستثنائية للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة العتيدة، وهي تستعدّ لاتخاذ قرارها بشأن الشخصية إنطلاقاً من المهمة الملقاة على عاتق الرئيس المكلّف، والذي سوف يحدّد مسار الإستحقاق الحكومي وطبيعة وشكل الحكومة.

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" زياد الحواط, إلى أن "التسمية غير محسومة بعد، لكننا مع تجميع قوى المعارضة والاتفاق على اسم موحّد، وهذه القوى إذا اجتمعت تستطيع تحقيق أكثرية نيابية".

radio orient

وقّع لبنان أمس الأربعاء اتفاقيةً مع مصر وسوريا، تتيح استجرار الغاز المصري إلى لبنان، بكمّية تقدّر بـ650 مليون ليتر مكعّب، تصل إلى معمل دير عمار، وتولّد 4 ساعات تغذية كهربائية. إلّا أن حفل التوقيع لم يتحدّث عن موعد استقدام الغاز، أو الكلفة، أو حتى الجهة الممولة، وهي نقاط أساسية، في حال غابت عن الاتفاقية، تكون هذه الأخيرة شكلية ولا قيمة فعلية لها.

اذاعة النور

لم يطرأ أي تغيير في مشهد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيد، باستثناء توالي مؤشرات عن معركة حتمية أو على الأقلّ منافسة محتدمة بين المرشحين الأساسيين، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير نواف سلام. لكن هذا الواقع، لم يؤدِّ إلى حصول أي تعديل في الإتجاهات الواضحة لدى الكتل النيابية البارزة.

صوت المدى

وجّه نائب رئيس حزب "الكتائب" النائب سليم الصايغ كتابًا إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، طالبه فيه بتوضيح الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى توقف شركة "توتال "الفرنسية، عن أعمال التنقيب المُسندة إليها وفقًا للأصول.