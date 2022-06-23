بحث وزير الخارحية الاسرائيلية يائير لبيد ونظيره الاميركي انتوني بلينكن في اتصال هاتفي، الزيارة المرتقبة للرئيس الاميركي جو بايدن الى اسرائيل ومن المتوقع أن يزور بايدن اسرائيل في 13 تموز المقبل وبعد ذلك سيزور السعودية في يومي 15 و16 تموز حيث سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان.

أكدت السفارة الأميركية لدى اسرائيل أن البيت الابيض يتطلع الى زيارة بايدن الى البلاد، وأنها ستجري كما هو مخطط لها.

تشير اتقديرات اسرائيلية الى أن الرئيس الاميركي سيعلن خلال تواجده في السعودية عن خطوات للتطبيع اسرائيل والمملكة التي من المتوقع أن تفتح مجالها الجوي للرحلات الاسرائيلية، وفي المقابل ستعطي، اسرائيل الضوء الأخضر لنقل السيادة على جزيرتي تيران وضافير الواقعتين في البحر الاحمر من مصر الى السعودية. ومن المتوقع أن يقوم بايدن خلال الزيارة بالاعلان عن اقامة جهاز اقليمين دفاعي مشترك ضد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الايرانية.

عقد رئيس القوى البشرية في الجيش، يانيف عاشور، جلسة طارئة مع وحدة العلاج النفسي، في أعقاب الكشف عن الارتفاع الكبير في حالات الانتحار بصفوف الجيش الاسرائيلي، حيث اقدم "جنديا" على وضع حد لحياتهم منذ مطلع السنة الجارية وهو عدد المنتحرين نفسه عام 2012 بكاملها.

وأورد تقرير بث في قناة التلفزيون الرسمي الاسرائيلي "كان" الليلة قبل الماضة، لقاءلت مع عدد من ذوي بعض هؤلاء الجنود فصبروا عن الم شديد ووجهوا الانتقادات الحادة لقيادة الجيش.

كشف مصادر سياسية أن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتياهو عرض على اثنين من قادة الائتلاف الحالي اقتراحات مغرية جداً للانتقال الى معسكر هما بيني غانتس الذي عرض عليه منصب رئاسة الحكومة فوراً، ولمدة 18 شهرا وجدعون ساعر الذي عرض عليه منصب وزير مالية أو وزير دفاع، واضافت المصادر ان غانتس وساعر رفضا العرض. لكن نتنياهو يسعى بكل قوته لمنع الانتخابات.

قضت المحكمة المركزية الاسرائلية في القدس، بتغريم السلطة الفلسطنية دفع تعويضات بقيمة 130 مليون شيقل(37 مليون دولار) لعائلات34 اسرائيليا فمن قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون.

كشفت سلطة الاثار الاسرائيلية، يوم أمس أن علماءها عثروا على أثار مسجد قديم كبير عمره 200 سنة خلال الحفريات التي نفذوها مؤخراً، وعثروا على اثار كنيسة وقصر فخم بالقرب منه.

أعلنت وزيرة الداخلية الاسرائيلية، ايلين شاكير مساء أول من أمس، عن دعمها بلادها لسيادة المغرب على الصحراء.

وجه وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس تهديداً "ثانيا" بسبب العملية عسكرية على لبنان، خلال اسابيع قليلة بعد تهديد سابق لرئيس الركان وقال: لذا لزم الامر سنسير مرة أخرى الى بيروت وصيدا وصور.

وأكد غانتس أمه اذا واجهنا لعملية عسكرية في لبنان فستكون قوية، مضيفاً أنه في مواجهة أي تهديد من حزب الله، لن نعطى حصانة لأي بنية تحتية في لبنان.

وفي موقف أخر، أكد غانتس لا نريد حربا مع لبنان ومستعدون للذهاب بعيداً جداً في طريق السلام والتسوية.