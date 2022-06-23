لقي ألف شخص على الأقل حتفهم وجُرح أكثر من 1500 آخرين، في زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية في جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء - الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

في خضم جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير (كانون الثاني) 2021، والهجوم على مبنى الكابيتول، بدا أن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس يسعى إلى إخراج نفسه من تداعيات هذه الأحداث، داعياً الجمهوريين إلى «التركيز على المستقبل»، وليس على «تزوير الانتخابات»، في إشارة غير مباشرة إلى تركيز الرئيس السابق دونالد ترمب المستمر على خسارته انتخابات 2020.

اعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى اتفاق لتعديل حق حمل السلاح في الولايات المتحدة.

ورغم أن التعديلات المطروحة في مشروع القانون لا تتضمن تغييرات جذرية، فإن الاتفاق يعد سابقة في زمن تخيم عليه انقسامات حزبية عميقة، تصل إلى ذروتها عندما يتم التطرق إلى حق حمل السلاح، الذي يحميه الدستور الأميركي.

أعلن الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، أن بلاده تعمل على إجراءات للرد على القيود التي فرضتها ليتوانيا على مرور البضائع إلى إقليم كالينينغراد الروسي. وحمل الإعلان الروسي إشارة إلى أن موسكو «لن تتساهل مع التطور الذي يهدد بحصار أراضٍ روسية»، وفقاً لتعليق مصدر دبلوماسي، أمس، أشار إلى أن القرار الليتواني «كما كان متوقعاً، لقي تأييداً واسعاً في واشنطن وعواصم أوروبية».

اكدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أهمية استكمال عناصر الهدنة اليمنية، وضرورة تثبيتها، وأن التطورات التي يشهدها ملف الأزمة «غير مسبوقة»، جاء ذلك على لسان المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ خلال حديثين أجرتهما معهما «الشرق الأوسط» في استوكهولم على هامش منتدى اليمن الدولي.

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في مستهل زيارة تستغرق يومين، سيبحث خلالها الحرب في أوكرانيا، وقضايا الأمن الإقليمي، والملف النووي الإيراني، وذلك وسط ضغوط داخلية وخارجية على طهران على وقع وصول محادثات فيينا إلى مأزق وتعمق التوتر بين إيران وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، قبل ساعات من مغادرة لافروف إلى العاصمة الإيرانية إن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين ستتناول الاتفاق النووي والحرب في أوكرانيا وسوريا واليمن.

عبر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة عن القلق الشديد إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط تقارير عن تنفيذ الإعدام في أعداد متزايدة من الأشخاص، ومن بينهم أحداث ومهاجرون أفغان بسبب جرائم تتصل بالمخدرات.

وافق البرلمان التركي على طلب الحكومة بتمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 يوليو (تموز) المقبل.

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الخميس)، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية وشيكة.

أثار مقتل كاهنين يسوعيين ورجل لجأ إليهما بالرصاص، في كنيسة شمال المكسيك، ونقل جثثهم من قِبَل مسلحين، غضب البابا فرنسيس، الذي عبّر عن «حزنه» و«استيائه»، والكنيسة في البلاد التي «أدانت» الحادثة، وطالبت بـ«تحقيق سريع».

كّدت الولايات المتّحدة، أنها ستطبّق بحزم قانوناً دخل لتوّه حيّز التنفيذ وينصّ على حظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، في خطوة ترمي من خلالها واشنطن لمعاقبة النظام الصيني على «العمل القسري» الذي تقول منظمات حقوقية، إنّ بكين تفرضه على أقلية الأويغور المسلمة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن التشريع الجديد دخل حيز التنفيذ أول من أمس (الثلاثاء) بعد ستة أشهر من إقراره بالإجماع في الكونغرس.

أكدت أليس نديريتو، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، أن «الادعاءات الخطيرة» عن احتمال ارتكاب إبادة وجرائم حرب في أوكرانيا «لا يمكن التحقق منها إلا عن طريق محكمة مختصة».

وضعت المفوضية الأوروبية تقريراً داخلياً يتضمّن خطة عمل لمواجهة التداعيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحرب في أوكرانيا، على امتداد المحيط الأوروبي وخارجه، محذّرة من تصدّعات عميقة على الأمدين القصير والمتوسط في بلدان الجوار الأفريقي والشرق أوسطي لن تلبث أن ترخي بظلالها على المشهدين الاجتماعي والسياسي في أوروبا.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس جو بايدن ماض في خططه لزيارة إسرائيل رغم اتجاهها إلى انتخابات تشريعية جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات. ووعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي يائير لبيد ورئيس الوزراء نفتالي بنيت، بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها القوي لإسرائيل في ظل المخاوف المتزايدة من البرنامج النووي لدى إيران.