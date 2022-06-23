اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى تركيا أمس، منهياً بذلك جولته الخارجية التي شملت مصر والأردن، وأجرى خلالها محادثات مع قادة تلك الدول، تناولت تطوير العلاقات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث ملفات استراتيجية واقتصادية وتنموية.

وكان ولي العهد السعودي، عقد جلسة مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية أمس.

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس، حل البرلمان، دستورياً والدعوة لانتخابات عامة «خلال الأشهر القادمة».

عقد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، في مسقط، أمس، محادثات شددت على تمكين الهدنة القائمة في اليمن واستدامتها.

نفى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، تعرضه لتهديدات إيرانية بهدف إقصائه من العملية السياسية، وإرغامه على الانسحاب من البرلمان. وجاء النفي غداة خروج أعضاء الكتلة الصدرية (73 نائباً) من البرلمان بشكل رسمي.

تراجع الاتحاد الأفريقي عن خطوة سابقة اتخذها بتجميد نشاطه في الآلية الثلاثية المشتركة التي تقوم بتيسير الحوار بين الأطراف السودانية لحل الأزمة الممتدة منذ شهور، وهي الآلية التي شارك في تأسيسها وأعمالها بصورة جادة.

عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعد ساعات من التحشيد الأمني المستمر. وفيما دعا فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، الجهات الرسمية للامتناع عن التعامل مع حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «منتهية الصلاحية»، دشن الأخير مقراً لرئاسة أركان قواته.

شهدت مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا وشرقها تصعيداً جديداً من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها وسط توقف الحديث عن عملية عسكرية محتملة في منبج وتل رفعت أعلن عنها الرئيس رجب طيب إردوغان في مايو (أيار) الماضي. وجاء ذلك في وقت بدأ حجاج سوريون في الانتقال إلى تركيا عبر معبر باب الهوى بمحافظة إدلب استعداداً للانتقال إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج.

أعلنت وزارة النقل السورية الأربعاء أن مطار دمشق الدولي سيعود إلى الخدمة بدءاً من اليوم الخميس بعد نحو أسبوعين على غارات إسرائيلية طالت مدرجاته وأجبرت السلطات على تعليق الرحلات عبره.

سلّط إعلان بلجيكا أول من أمس، أنها أعادت أطفالاً ونساء من عوائل المتشددين المحتجزين في مخيمات تشرف عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، الضوء من جديد على هذه المشكلة التي تشمل آلاف الأجانب المحتجزين منذ سقوط الحكم الذي أقامه تنظيم «داعش» في سوريا عام 2019.