الديار /محمد بلوط

تناول موضوع الاستشارات النيابية وقال حَسمت مواقف الساعات الماضية المشهد الذي ستفرزه الاستشارات النيابية، التي يجريها رئيس الجمهورية اليوم لتكليف رئيس جديد للحكومة. وتأكد إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في غياب منافسة جدية، بعد ان فشلت المعارضة "السيادية والتغييرية" في الاتفاق على مرشح موحد، وانقسمت بين مؤيدين لتسمية السفير نواف سلام، ومستنكفين عن التسمية، مكتفين بتسجيل موقف اعتراضي اشبه بالورقة البيضاء. واذا كان ميقاتي قد ضمن اعادة تسميته، فانه بطبيعة الحال ستكون مهمته صعبة جداً في تأليف الحكومة العتيدة، ما يعزز الاعتقاد انه سيكتفي من الآن وحتى نهاية العهد برئاسة حكومة تصريف الاعمال، مستكملاً الخطوات التي باشرتها هذه الحكومة على صعيد المشاريع الاصلاحية، وخطة التعافي ومفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك، ورغم الحاجة الى حكومة اصيلة، فان الاجواء الداخلية والخارجية لا تؤشر الى ان هناك فرصة واضحة لتحقيق هذا الهدف. من هنا، يرجح مصدر سياسي بارز ان تكون الحماسة الخارجية لتأليف حكومة جديدة اقل من المرّة الماضية، وان يكتفي الخارج ببقاء حكومة تصريف الاعمال من الآن وحتى نهاية ولاية الرئيس عون. وفي هذا السياق، أصبح مؤكداً أنّ الرئيس ميقاتي ما يزال يحظى بدعم فرنسي لاعادة تكليفه، وان الادارة الاميركية لا تمانع اتخاذ هذا التوجه، كما أنّ السعودية لا تعارض مثل هذا الخيار، وان كانت غير متحمسة له.

نداء الوطن / رمال جوني

تحدّث عن أزمة الخبز وقال تغلغل الفساد في ملف الطحين، فأنتج أزمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. وفي هذا السياق، تساءل من يفتعل ازمة الرغيف وما علاقة قرار رفع الدعم بشقه المتعلق بخبز الكرواسان والمناقيش والصاج؟ فوفق المعلومات إنّ قصة الرغيف بدأت ما ان قرر وزير الاقتصاد امين سلام سحب الطحين المدعوم من امام افران المناقيش والباتيسري والصاج، وهنا تؤكد المصادر ان هذا القرار كان مقدّمة لأزمة الرغيف التي نشهدها اليوم. كذلك المطاحن التي بدأت تبيع الطحين المدعوم بسعر غير مدعوم وصل معه الطن الى 850 دولاراً، هذا ناهيك عن اغراق السوق بأكياس طحين "سادة" دون ماركة مسجلة، كنوع من تهريب الطحين المدعوم بهذه الطريقة، هذا عدا عن ظهور طحين منتهي الصلاحية بدأ ينتشر في الافران وتحديداً افران المناقيش والصاج. كذلك، لا تتوقف ازمة الرغيف عند هذا الحد، فالازمة بمعظمها مفتعلة، لدفع الدولة لرفع الدعم كلياً عن الطحين، ووفق المعلومات فإن بونات الطحين التي تتسلمها الافران لانتاج الخبز العربي يجري بيعها في السوق السوداء، وهناك افران مقفلة وتتسلم الطحين عبر تلك البونات وتبيع الطن بـ850 دولاراً، فيما تعمد افران اخرى على انتاج كمية قليلة من الخبز العربي وجزء من الطحين المدعوم يذهب الى انتاج الكرواسان والكعك، والكمية الباقية يتم بيعها بالسوق السوداء بـ20 مليون ليرة للطن الواحد. وأخيراً، وبالمحصلة فإنّ رغيف الفقراء في خطر والكل يتقاذف المسؤولية، وتجار الازمة وحدهم يحققون الارباح، فمتى ستتوقّف مهزلة الرغيف.