الأبيض عرض نتائج زيارته لواشنطن: الشركات العالمية تفهمت آلية تمويل الدواء وستعيد تصديره إلى لبنان

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة، نتائج زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، حيث شارك في المنتدى السنوي السادس للتمويل الصحي الذي نظمه البنك الدولي تحت عنوان "تمويل الرعاية الصحية الأولية"، وعقد اجتماعات جانبية مع مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID وممثلين عن جمعيات للجالية اللبنانية، إضافة إلى لقاء موسع عقده في غرفة التجارة مع شركات الأدوية الأميركية والعالمية، وقد تركز البحث على المسائل المتصلة بتأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، والمساعدات المقدمة لدعم القطاع الصحي إضافة إلى الرعاية الصحية الأولية.

وكالة الأناضول

ليبيا.. انتهاء مدة حكومة الوحدة ومخاوف من حرب أهلية (تقرير إخباري)

انتهت الثلاثاء، المدة القانونية التي استندت عليها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً تمتد إلى 22 حزيران 2022. غير أن حكومة الوحدة قالت في بيان قبل أيام من انتهاء المدة المقررة، إنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في البلاد إلا عبر دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول الماضي وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، إلا أن ذلك لم يتم رغم فتح باب الترشيحات بسبب الخلافات حول الدستور.