نيوم تطلق برنامج "شهب" لتأهيل نجوم مستقبل الكرة السعودية

أعلنت نيوم الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج "شُهُب" هو برنامج مجتمعي رياضي لتطوير مهارات أصحاب المواهب الواعدة في رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج الى تأهيل الجيل القاتدم من اللاعبين في المملكة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 عاماً، وإتاحة الفرصة للاطفال على اختلاف قدراتهم لتطوير مواهبهم وتعزيز مشاركتهم في برامج رياضة كرة القدم.

من الشاطئ الى برشلونة... أسلوب بيدري الهادئ يبهر أسبانيا

قال المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز عن النجم الإسباني الشاب بيدري "إذا كنا نتحدث عن الموهبة الخالصة فهو الأفضل في العالم، ووصفه مدرب المنتخب الاسباني لويس إنريكي بأنه مذهل وفريد من نوعه مشيراً إلى أنه يفعل ما لم يفعله أي لاعب آخر". أما بالنسبة لبيدري نفسه، فهو يريج فقط أن يلعب كرة القدم، كما يفعل دائماً، حيث يقول "أريد أن استمتع بتفشسي وأنا العب، إنه أفضل شيء يمكنك القيام به".