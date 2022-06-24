TL

بعد ثلاث حكومات في الاعوام 2005 و 2011 و2021 وصولا الى تصريف الاعمال في الوقت الحاضر الرئيس نجيب ميقاتي مكلفا للمرة الرابعة رئيسا للحكومة العتيدة ب 54 صوتا وهي الحكومة الاخيرة في عهد رئيس الحمهورية العماد ميشال عون.

المنار

انتهت الاستشارات النيابية الى الصورة المعلومة مسبقا: نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا تشكيل الحكومة بأربعة وخمسين صوتا.. ورغم تداخل اصوات الكتل وخياراتها، والارباك في بعض المواقف والتخبط باجتراح التبريرات، وضياع باستنباط الاجتهادات، انتهت خطوة التكليف كانجاز الاستحقاق الضروري، والعين على مسار التأليف باسرع وقت ممكن تحتاجه البلاد..

nbn

أربعة وخمسون صوتا نيابيا ملزما جعلت من نجيب ميقاتي مجددا رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة العتيدةمع إحتفاظه حكوميا بمهام التصريف الى حين صدور مراسيم التأليف.

مفتاح الكلام الميقاتي بعد التكليف كان عبارة عن كلمة واحدة :التعاون.

mtv

للمرة الرابعة: نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة.

وللمرة الثالثة على التوالي قوى المعارضة تثبت فشلها في مواجهة المنظومة واركانها.

التكليف الرابع لميقاتي لم يأت كما يريد ويشتهي. فعدد الاصوات المؤيدة له بلغ 54 صوتا، في حين ان الذين امتنعوا عن التسمية بلغ 46 نائبا ، اما عدد النواب المؤيدين لنواف سلام فبلغ خمسة وعشرين نائبا. ما يعني ان الفرق بين ميقاتي وقوى المعارضة لم يكن كبيرا، اذا احتسبنا قوى المعارضة التي التزمت اللاتسمية.. فالتفاف المعارضة حول اسم واحد كان يمكن ان يؤدي الى تحقيق الخرق المطلوب، ولما كان الفشل نصيبها للمرة الثالثة على التوالي بعد فشلين في معركة نيابة رئاسة المجلس وفي انتخاب اعضاء اللجان النيابية.

NTV

نجيب ميقاتي الرابع يحكم إلى جانب نبيه بري السابع.. والرئيسان يودعان في الخريف الرئيس ميشال عون الأول من دون فحص نتائج وريثه الجنائي الثاني تأهل الرئيس المصرف إلى مرحلة التكليف بأقل أصوات يحصل عليها منذ تعاطيه المادة الحكومية في عام ألفين وخمسة عندما وصل رئيسا محايدا مشرفا على الانتخابات وآخر حكوماته في أيلول الماضي ذرف عليها ميقاتي الدموع، لكنه في الرابعة جفف المقل واحتبس ملح العين، وارتضى بأربعة وخمسين صوتا هي كل ما انتزع من صراع على حلبة الفراغ ميقاتي الأغنى.

OTV

نجح تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في مواجهة خصمين: الخصم الأول، اللا أحد، الذي حصد نسبة مرتفعة جدا من التسميات، والخصم الثاني، تشتت القوى التي تصنف نفسها بالتغييرية أو المعارضة، وحتى ضمن الكتل الواحدة، حيث لم يجمع بين جميع هؤلاء اليوم لقاء على سلام، أي على السفير الذي بات اسمه مرتبطا بكل استشارات نيابية ملزمة في المرحلة الأخيرة، بلا أمل في الوصول.

LBC

تستطيع "منظومة السلطة والموالاة" أن تشكر ربها صبحا ومساء، لأن في وجهها "منظومة تغيير ومعارضة" أثبتت حتى اليوم فشلا وتعثرا أديا إلى إحباط لدى من أوصلها:

فشلت "منظومة التغيير والمعارضة" في توحيد صفوفها، أو على الأقل في التفاهم في الحد الادنى، منذ ثورة 17 تشرين، فكان الفشل الاول في تسهيل او اتاحة وصول الدكتور حسان دياب رئيسا للحكومة.

الميادين

اوضح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "اننا نعمل مع تركيا وحلفاء أوروبيين لإيجاد حلول لتصدير الحبوب الأوكرانية، وندرس تقديم ضمانات سيادية لتأمين السفن التي ستنقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، "أننا بدأنا العمل بشأن رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى السفراء"، مشيرًا إلى "أننا لا نسمح بالهجمات الإرهابية في بلدنا، ونتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في مجال الأمن".

العربية

لفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع وزير الدفاع الكازاخستاني روسلان جاكسيليكوف، إلى إن الوضع في أفغانستان مستمر في التدهور، على الرغم من أن "الجميع بدأ يتناسى الأمر".