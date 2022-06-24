لبنان الحر

سألت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة ايوب: "ما هو البرنامج الوطني الذي قدمه السفير نواف سلام؟ لم نسمع اي موقف منه"، لافتة إلى "اننا سمينا نواف سلام المرة الماضية لان اسمه اتى متلازماً مع المبادرة الفرنسية، ولم نسهّل وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنّما المواصفات التي وضعناها لم تتطابق مع سلام، ونريد نهجاً جديداً والتغيير يبدأ باختيار الشخص على أساس برنامجه".

صوت لبنان

ذكر رئيس "​التيار الوطني الحر​"، النائب ​جبران باسيل​، أنّ "التيار الوطني الحر اعتمد خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، لأننا لم نقوم بالتصويت لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ بسبب صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وصعوبة المرحلة المقبلة، والأمر المستجد هو ​ترسيم الحدود البحرية​"، مشيرًا إلى أن "مقولة تمرير الـ4 أشهر لا تصلُح، والانفجار الاجتماعي خطير والبلد لا يمكنه أن يحمل تمرير مرحلة الـ4 أشهر".

radio orient

أشار رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ في تصريح للتلفزيون العربي، الى أن "​حزب الله​ يدعم قرار ​الحكومة اللبنانية​ وجوابه لم يكن سلبيا بخصوص ما قدمناه للوسيط الأميركي بخصوص ​الغاز​، ونحن لا نريد حربا وكل ما نريده هو استخراج الغاز من شرق المتوسط، ونحن قدمنا للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عرضا بخصوص الغاز شرقي المتوسط ولا يمكننا التراجع عما قدمناه"، وأضاف: "على الحكومة أن تكون ميثاقية ومهتم بأن تعبر حكومتي عن جميع أطياف المجتمع اللبناني".

اذاعة النور

أشار المكتب التربوي المركزي لـ"​حركة أمل​"، إلى أن "​الجامعة اللبنانية​ لطالما شكلت ركنا أساسيا من أركان الدولة ونقطة جمع ثقافية واجتماعية وحضارية متميزة أثمرت على مدى عقود، آلافا من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في تاريخ لبنان وحاضره ومستقبله".

صوت المدى

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب ​​سيمون أبي رميا​​، أن "القصة ليست قصة مزايدات مع حزب "​القوات​ اللبناني" و"التيار الوطني الحر" كان الأكثر انسجاماً مع نفسه، فهو لم يدخل في تكتيكات".

وأكد "أننا لم نغيّر رأينا مثل القوات"، متسائلاً: "ما علاقة المبادرة الفرنسية ورئيس الحكومة السابق ​نواف سلام​؟".