في نبرة مندهشة أعلن مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية عن أخبار "مجنونة" من مكتب الرئيس جو بايدن، وعرض ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي، عليها تعليمات كما لو كتبت لطفل صغير. وقال مقدم برامج في قناة فوكس نيوز: "أخبار مجنونة من مكتب بايدن. سنعرض عليكم الآن لقطة مقربة لورقة يحملها بايدن في يديه من اجتماع اليوم. لا يمكنكم قراءتها لأنها بعيدة جدا، لكننا سنقوم الآن بتكبيرها. خلال اجتماع مع شركات طاقة الرياح، تلقى بايدن تعليمات خطوة بخطوة مع أبسط الأشياء، على شاكلة، "أنت ستدخل غرفة روزفلت وتقول مرحبا للمشاركين"، "ستأخذ مقعدك" "تسأل ليز شولر"، "ليز ستنضم إلينا افتراضيا"،"أنت ستعطي تعليقات موجزة مع قراءة التصريح بين قوسين"،"ستخرج".

ستقال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أوليفر داودن بعد أن مُنِي رئيس الوزراء بوريس جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية اليوم الجمعة، إحداهما في دائرة انتخابية جنوب غرب إنجلترا. وقال داودن في رسالة الاستقالة لجونسون "الانتخابات الفرعية أمس هي الأخيرة في سلسلة نتائج ضعيفة جدا لحزبنا. أنصارنا يائسون وخائبو الأمل بالأحداث الأخيرة، وأنا أشاركهم مشاعرهم. لن نستطيع مواصلة العمل كالمعتاد" مشيرا إلى أن هناك شخصا ما يتحمل المسؤولية. وأضاف "توصلت -في هذه الظروف- إلى أنه من غير الملائم لي أن أظل بوظيفتي".

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على مشروع قانون بشأن السيطرة على الأسلحة.

وفي أعقاب تصويت جرى في مجلس الشيوخ يوم الخميس، أزاح المشرعون بأغلبية الأصوات اعتراضات الجمهوريين الذين حاولوا عرقلة مشروع التعديلات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إطلاق النار في مدينة أوالد بولاية تكساس، حيث قتل 19 طفلا واثنان من المدرسين، قد دعا الكونغرس إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحد من تداول الأسلحة، واقترح بوجه خاص، فرض حظر على الأسلحة الحربية والمخازن ذات السعة الكبيرة، وكذلك رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.وبحسب المنظمة غير حكومية "أوبين سيكريتس"، أنفقت جماعات الضغط لمصالح تجارة الأسلحة في عام 2021 أكثر من 15.7 مليون دولار على أنشطتها، وهو رقم قياسي منذ عام 1998.