أكدت مصادر عربية متطابقة أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قدم مقترحا رسميا بترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق ومندوبها السابق في الأمم المتحدة، صبري بوقادوم لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيسا للبعثة الأممية إلى ليبيا. وأكد مصدر دبلوماسي جزائري رفيع لـ"العربي الجديد"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ الدول الأعضاء في مجلس الأمن أنه يعتزم ترشيح السفير السابق ووزير الخارجية الجزائري السابق بوقادوم لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيسا للبعثة الأممية إلى ليبيا، وطلب من هذه الدول "إبلاغه تأكيدهم وموقفهم من المقترح في موعد أقصاه يوم الجمعة 24 يونيو الجاري". وفي نفس السياق، راسلت البعثة الدائمة للجامعة العربية في الأمم المتحدة، مندوبي المجموعة العربية لإبلاغهم بالأمر، وأكدت في مراسلة، وجود تحرك أفريقي كبير للدفع بمرشح أفريقي لشغل هذا المنصب.

صرح رئيس جمعية الصداقة الإيرانية السورية، حسن شاخصي، نسعى إلى إقامة علاقة متينة ومثمرة مع سوريا. وتابع حسن شاخصي خلال لقائه مع رئيس غرفة تجارة تبريز مساء الخميس: لهذا قررنا إحياء العلاقات المالية والاقتصادية بين سوريا وإيران من خلال إحياء جمعية الصداقة الإيرانية السورية. وقال: قررنا عقد اجتماعات في مختلف المحافظات الإيرانية التي تتمتع بحالة جيدة من التجارة والتصدير وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد. كما أن لمخافظة أذربيجان الشرقية تاريخًا رائعًا في مجال التجارة ولها دائمًا مكانة خاصة. وشدد: نسعى لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين وتأكيدنا على الدور الناشط في السوق السورية من قبل التجار الإيرانيين. وقال :حوالي 85 % من البنى التحتية في سوريا دمرت وأصدرت الحكومة السورية تعليمات بضرورة تنفيذ جميع المشاريع في هذا البلد بمشاركة إيران أو روسيا ، والصين لم تدخل بعد ، لذا يجب الاستفادة القصوى من هذه الفرصة وأن إحدى المزايا الخاصة هي الرسوم الجمركية المجانية في سوريا.

عقدت الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني اجتماعا أمس الخميس، مع تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، في إطار سعيها لإيجاد حلول عملية للأزمة السياسية السودانية. وقالت البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "إن الآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والإيقاد ويونيتامس اجتمعت مع قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وناقش الاجتماع العملية السياسية وآفاق الحل".وقالت قوى الحرية والتغيير إن الاجتماع تم بحضور رئيس الآلية فولكر بيريتس، ومحمد بلعيش وإسماعيل وايس. وبحث الاجتماع سير العملية السياسية والعمل على إنجاحها، وتم طرح العديد من النقاط من قبل قوى الحرية والتغيير. وأمنت الجلسة على استمرار التواصل والتعاون من قبل الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية لتحقيق مطالب الشعب. وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى التزامها بالعمل على إنجاح عملية سياسية تؤدي لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إقامة سلطة مدنية كاملة.