الجمهورية/ شارل أيوب

تطرق إلى تأكيد الرئيس ميشال عون للنواب في يوم الاستشارات الطويل أنه سيغادر موقعه عند انتهاء ولايته، فتساءل هل سيشهد القصر الجمهوري مراسم تسليم وتَسلُّم بين السلف والخلف لم تحصل بعد اتفاق الطائف سوى مرة واحدة بين الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، فيما الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون انتُخبا بعد فترة من الفراغ الرئاسي؟ وبالتالي هل سيتكرّر هذا الفراغ ام انّ التسليم والتسلُّم سيحصلان للمرة الثانية في زمن الطائف؟ وقال أنه في مطلق الحالات إن الأنظار من الآن فصاعداً ستتركّز على الانتخابات الرئاسية التي ستشكل محور الحدث والمتابعة، لأنه بناء على نتائجها سيُعاد تركيب السلطة، والتحدي الأساس أمام قوى المعارضة سيكون في تقاطعها حول مرشّح واحد. وبالتالي، العبرة الأساس والمفصلية التي ستؤسِّس لعهد جديد هي الانتخابات الرئاسية.

الجمهورية/ ايفا ابي حيدر

قالت: تتسع دائرة القطاعات التي باتت تسعّر بالدولار، منها من يقبل الدفع بالليرة وفق سعر الدولار في السوق الموازي مثل القطاع المطعمي، المتاجر... ومنها من لا يقبل الّا بالدولار "الفريش"، مثل أقساط المدارس والجامعات، المستلزمات الطبية.. وليس آخرها الحديث عن التوجّه لفوترة المولّدات بالدولار. في هذا الإطار، نقلت عن مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، الخبير الاقتصادي باتريك مارديني،قوله انّ الدولرة هي الحل في ظل عدم الاستقرار في وضع الليرة والتقلّبات الحادة في سعر الصرف التي أنتجت مشاكل اقتصادية عدة، حتى باتت الليرة غير صالحة كوسيلة لقياس الأسعار، ولا كوسيلة للتبادل التجاري، كما فقدت وظيفتها كعملة تخزين للقيمة، أي لا يمكن الاحتفاظ بها لوقت، لأنّها سرعان ما ستفقد قيمتها، والأصح انّها باتت وسيلة لسلب القدرة الشرائية للمواطن بدل المحافظة على تعبه ومدخراته.

نداء الوطن / ألان سركيس

قال أن استحقاق تكليف رئيس جديد للحكومة مرّ كما كان متوقّعاً ولم تحدث أية مفاجآت، في وقت يتّجه الإهتمام إلى عملية التأليف التي تبدو أنها معقّدة. ولم تنل عملية تكليف رئيس جديد للحكومة الإهتمام الكبير لأنّ القصة باتت في مكان آخر، فبات كل الإهتمام منصبّاً حالياً على مرحلة ما بعد رئاسة ميشال عون وهل سيتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو أنّ الفراغ سيتحكّم بمصير قصر بعبدا لمدّة غير معروفة. وأضاف: إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي الذي أُعيد تكليفه بعدد أصوات منخفض بلغ 54 صوتاً يعرف جيداً كيف يُدوّر الزوايا ويبتدع التسويات والحلول، إلا أنه يبدو هذه المرّة من أكثر المرات التي يُكلّف فيها ولا يبدو مضغوطاً أو محكوماً بمهلة زمنية لأنه بالأساس هو رئيس حكومة حتى لو لم ينجح بالتأليف، ومن جهة ثانية فإن المرحلة هي لتمرير الوقت حتى أيلول المقبل، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.