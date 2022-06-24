روسيا اليوم

"سيسكو" تقرر مغادرة أسواق روسيا وبيلاروس

تبدأ شركة "Cisco" الأمريكية المصنعة لمعدات وبرمجيات الشبكات بالانسحاب التدريجي من أسواق روسيا وبيلاروس. وذلك بحسب ما أوردته الخميس وكالة أنباء رويترز. ونقلت الوكالة عن ممثل الشركة قوله "لقد اتخذنا قرارا ببدء تقليص منهجي لأعمالنا في روسيا وبيلاروس". وتركز الشركة حاليا على ضمان حصول الموظفين في روسيا الاتحادية وبيلاروس المتضررين بالقرار على الدعم اللازم. وكانت شركة سيسكو قد أعلنت في مارس الماضي تعليقا مؤقتا لمبيعات منتجاتها وتقديم خدماتها في روسيا وبيلاروس بسبب الأحداث في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية "لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا".وردا على سؤال حول نظام الصواريخ الذي سترسله الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قال بايدن: "لن نمنحهم أنظمة أسلحة يمكنها ضرب روسيا". في وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر إشارتها إلى أن "إدارة بايدن وافقت على قرار إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) إلى أوكرانيا". إلا أن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن إمداد كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة".