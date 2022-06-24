الوكالة الوطنية للإعلام

المرتضى: اقفال مسرح دوار الشمس سوف يتسبب بكارثة سنعمل على تجنبها

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "توتير": "مسرح دوار الشمس ليس مسرحا فقط، إنه متنفس لا سيما لطلاب العلوم المسرحية في الجامعات ومكان تمارينهم وفيه يعرضون مع بداية شهر تموز، مشاريع ديبلوماتهم لتقييمها وتقرير مصيرهم الدراسي بالاستناد اليها... اقفاله سوف يتسبب بكارثة! حتما سوف نعمل على تجنبها نحن وسعادة المحافظ".

وكالة الأناضول

إعلام محلي: أمير قطر يبدأ زيارة إلى مصر الجمعة

افادت مصادر إعلامية قطرية ومصرية، الخميس، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبدأ الجمعة، زيارة إلى مصر هي الأولى منذ 2015. وقالت صحيفة "العربي الجديد" الخاصة على موقعها الإلكتروني، إن أمير دولة قطر "سيقوم غداً الجمعة بزيارة رسمية إلى مصر يلتقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرة إلى أن الزيارة " تعد الأولى لأمير قطر إلى مصر منذ سنوات". بدوره، ذكر موقع "القاهرة 24" الإلكتروني الخاص، أن زيارة أمير قطر "تستمر الجمعة والسبت، ويجري خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس المصري". ونقل الموقع عن مصدر لم يسمه، أن "أمير قطر يصل مساء غد الجمعة إلى مصر قادما من دولة رواندا، على أن يعقد قمة مع الرئيس السيسي". وأشار المصدر، إلى أن الزيارة "تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية بمصر، خاصة في مجال الطاقة".