TL

بعد التكليف الى التأليف، فعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يجري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة لاستمزاج مواقف مكونات البرلمان من شكل الحكومة العتيدة وبرنامجها، مستنداً الى ما كانت بدأته حكومة تصريف الأعمال، لا سيما في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة إعادة النهوض الاقتصادي، معولّاً على ما اعلنه في كلمته بعد تكليفه بانه يمد يده الى الجميع من دون استثناء بارادة وطنية طيبة وصادقة.

المنار

الوباء الصهيوني ما زال مقتصراً على المنابر وخلف الحدود بفعل المضاد اللبناني الحيوي المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة. فالرد اليوم على عنتريات وزير حرب العدو باجتياح لبنان كان من الشعب المرابط عند الحدود العارف قدرة مقاومته على التصدي والردع، متحديا الجيش المختبئ خلف الجدران بأن يعيد كرة تموز من جديد.

nbn

كشف ميقاتي عن عزمه تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية أواخر الأسبوع المقبل بعد إنجازه المشاورات النيابية غير الملزمة المقررة يومي الإثنين والثلاثاء.

mtv

قضائيا، تطور مهم حصل اليوم على صعيد جريمة تفجير مرفأ بيروت. اذ اصدرت محكمة العدل العليا في لندن قراراً الزمت فيه شركة "" savaro بالافصاح عن هوية من يتستر وراء الشركة. والمعلوم ان شركة " savaro هي التي ادخلت حمولة نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت سنة 2013 على متن الباخرة روسوس.

NTV

تتوجه نقابة موظفي مصرف لبنان إلى إعلان الإضراب يوم الإثنين احتجاجاً على إجراءات تتخذ بحق المصرف وموظفيه.

OTV

أعلن رئيس الحكومة المكلف في مقابلته الخاصة عبر ال أو.تي.في. أمس عزمه على تقديم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية في مطلع الاسبوع الاول الذي يلي الاستشارات.

LBC

التشكيل والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، يسيران في خطين متوازيين، الرئيس ميقاتي يدرك هذه الحقيقة، فإذا تم التسهيل "كان به"، وإذا تعثر التشكيل، "حكومة ميقاتي الثالث" كاملة الأوصاف، وما سيجري، في حال تعثر التأليف، هو أن الحكومة القائمة ستواصل ما كانت تقوم به.

الميادين

أنهت المحكمة الأميركية العليا، حقّ المرأة في الإجهاض، عبر إصدارها قراراً وُصف بأنه سيكون له "وقع مزلزل"، وأنّه "يقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية.

الجزيرة

عن مصادر عراقية: هجوم بالصواريخ يستهدف حقلاً لإنتاج الغاز تديره شركة دانة الإماراتية على أطراف كركوك شمالي العراق.

العربية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو التي أعلنت نفسها "تحالفاً نووياً" تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مع روسيا.