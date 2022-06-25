لبنان الحر

لفت المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى أنّ بيرم التقى في مكتبه، وفدًا من نقابة العمّال الزّراعيّين في لبنان، برئاسة النقيب حسن عباس بشكل طارئ، حيث جرى البحث في جريمة الاعتداء بالضّرب والإهانة لعدد من العمال الزراعيين اللبنانيّين والسوريين في منطقة مجدل العاقورة.

صوت لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية.

radio orient

اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نجيب ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه "بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة".

اذاعة النور

اعتبر عضو الهيئة الشرعية في ​حزب الله​ الشيخ ​محمد يزبك​، خلال حفل أقامه "حزب الله" لمناسبة أربعينية تأسيسه في ​بعلبك​، أن "النصر معقود بخشية الله تعالى، ولقد مرّ 40 ربيعاً على انطلاق المقاومة والتأسيس. عقود أربعة كتب فيها تاريخ لبنان الاستقلال والسيادة والكرامة، وخرج بلدنا من مهزلة قوة لبنان في ضعفه، وأثبت للعالم أن قوة لبنان بـشعبه وجيشه ومقاومته".

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ولفت ان لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه.