للمرة الأولى منذ 28 عاماً، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع قانون يعدّل حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية سلّطت الضوء على تنامي الإجماع على ضرورة التطرق لعنف السلاح المتزايد.

وقد رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار الاتفاق، فقال في بيان: «هذا الاتفاق بين الحزبين سوف يساعد الأميركيين، الأولاد في المدارس ومجتمعاتنا سيكونون أكثر أماناً بفضله. من ناحيته وصف كبير المفاوضين الديمقراطيين في الملف كريس ميرفي، إقرار المشروع بـ«اللحظة الفائقة الأهمية» قائلاً: "ما جرى يجب أن يثبت للأميركيين القلقين أن الديمقراطية ليست مكسورة لدرجة أننا لا نستطيع الارتقاء بالمستوى".

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، من أن ألمانيا تواجه نقصاً في الغاز، وسيتعين عليها اتخاذ «خيارات مجتمعية صعبة للغاية» للأسر والشركات، إذا انخفضت الشحنات الروسية أكثر مما هي عليه. وقال هابيك في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» المحلية، «يجب إغلاق بعض القطاعات الصناعية... ستتوقف جميع أعمال اقتصاديات السوق. بالنسبة لبعض القطاعات، سيكون الأمر كارثياً. نحن لا نتحدث عن يومين أو أسبوعين، لكن عن فترة طويلة. نحن نتحدث هنا عن أشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل، وعن مناطق ستفقد مجمعات صناعية كاملة».

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوراع العاصمة الجورجية تبليسي، للمطالبة بانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. وجاءت المظاهرة بعد أن منح قادة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح يوم الخميس خلال قمة للاتحاد الأوروبي، في حين تم منح جورجيا إمكانية الحصول على وضع مرشح رسمي بمجرد أن تجري إصلاحات. مشيرين إلى أن الحكومة لم تضغط بما فيه الكفاية لكي تصبح جورجيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وسائل إعلام جورجية.

في مؤتمر استضافته برلين أمس شاركت فيه قرابة 45 دولة ومنظمة إنسانية ووزراء خارجية «مجموعة السبع»، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة ألقاها عن بُعد، من خطر أزمة جوع عالمية. وقال غوتيريش: «نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة... أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي تراكمت على مدى سنوات مثل اضطرابات المناخ وجائحة (كوفيد - 19) والخلل الكبير في (وتيرة) التعافي»، مضيفا أنه «لا يمكن السماح بمجاعة عالمية في القرن الـ21». وقال إن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا لمحاولة تأمين مرور الحبوب، موضحاً أن المفاوضات الجارية ستسمح بتصدير الحبوب ليس فقط عبر البر ولكن أيضاً عبر البحر الأسود، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وحذر غوتيريش من أن "العالم يواجه أزمة غذاء".