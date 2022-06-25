وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، مساء الجمعة، في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران 2017. وتأتي زيارة أمير قطر للقاهرة، وهي الأولى منذ عام 2015، فيما تشهد المنطقة نشاطاً دبلوماسياً كبيراً خصوصاً قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف تموز المقبل.

كشفت وزارة الداخلية التونسية، أمس، عن وجود «تهديدات جدية» تستهدف مؤسسة الرئاسة، وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر الوزارة، وجود «مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية» قيس سعيّد، معتبرة أن هذه التهديدات «وصلت إلى مرحلة خطيرة، وأصبحت على قدر من الجدية التي تحتم الإعلان عنها للرأي العام التونسي».

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اعتقال 11 شخصاً بشبهة دعم التنظيمات المتطرفة في عمليات أمنية وعسكرية منفصلة، بمناطق مختلفة من البلاد، خلال الأسبوع الجاري». وأفادت وزارة الدفاع في الحصيلة الدورية لأعمال الجيش، أنها تشمل أيضاً خلال ذات الفترة، وأبرزت أن الجيش شن عمليات عديدة لمحاربة الجريمة المنظمة.