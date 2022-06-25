اللواء/ أحمد مكداش

تناول موضوع تشكيل الحكومة، وقال سيكون الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أمام مهمّة بالغة الحساسية والخطورة في تحقيق الإصلاحات واستكمال المفاوضات التي بدأتها حكومته الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، والعمل على إنقاذ لبنان من الانهيار التام، وإعادة الاعتبار إلى موقع رئاسة الحكومة وصلاحيات رئيسها الدستورية. وقد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل تكليفه مجدداً بتشكيل الحكومة في 22 حزيران 2022 عن معارضته للاستمرار في هذا النهج اللادستوري، ورفضه تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادةً للتسويات. كذلك قال إنّ مهمة الرئيس ميقاتي لن تكون سهلة في تشكيل الحكومة ونيلها للثقة في ظل عدم تسميته من الكتلتين المسيحيتين الأكبر في مجلس النواب، كما ستكون أعقد ومحكوم عليها بالفشل مسبقاً في حال تمسّك العهد بشروطه المسبقة، ولو كلّف ذلك فراغاً شاملاً في السلطة التنفيذية. ولما لا الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي جديد بعد تعميم الفراغ الرئاسي والحكومي، وإنهاء "حرب الصلاحيات" برعاية دولية تمهد للقبول بتعديل اتفاق الطائف أو إلغائه! والسؤال الأهم قبل الوصول إلى ما يتم التداول به من عقد مؤتمر دولي تأسيسي للبنان: هل لا تزال هناك فرصة أمام الرئيس المكلف لإنجاز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون مع مجلس النواب، وتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي؟ وهل لا يزال ممكناً تصحيح المسار الدستوري، وإعادة التوازن الوطني الذي أرسى دعائمه اتفاق الطائف، وفرض احترام الصلاحيات الدستورية على الجميع؟ وقال يحتاج الأمر إلى إرادة وعزيمة وصلابة موقف، وتوحيد الصف الإسلامي والوطني من خلف الرئيس المكلف لإنقاذ لبنان، وإعادة الاعتبار إلى موقع رئاسة الحكومة وأسس النظام البرلماني في لبنان.