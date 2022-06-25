الوكالة الوطنية للإعلام

الحاج حسن طلب من الأجهزة الأمنية التحقيق فوراً في حريق جبشيت وحاروف

غرّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر": '‏اليوم كانت الثروة الزراعية في جبشيت وحاروف على موعد مع حريق غادر، يشير الخبراء إلى أن بدايته كانت من مكان جمع المهملات. وأهاب ب"الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة فوراً، وتوقيف الجناة وتطبيق النصوص القانونية بحقهم. وندعو أهلنا إلى توخي الحذر في هذه الأيام الحارة التي تعتبر بيئة حاضنة لأي حريق".

وكالة الأناضول

الجيش الأردني يحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا، لصالح مجموعات مسلحة وصفها بأنها "مدعومة من جهات خارجية".وقال الجيش في بيان: "استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الجمعة، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية".وأضاف أن العملية "أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة (لم يحددها) من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية". ونقل البيان عن مصدر عسكري وصفه بـالمسؤول (لم يسمه)، قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية".