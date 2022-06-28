TL

جاءت صورة اليوم الأول من الإستشارات النيابية غير الملزمة التي انطلق مسارها مع جولتي الإستشارات التي بدأها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على مدى يومين متتاليين في ساحة النجمة علما أن الرئيس ميقاتي يدرس التشكيلة الوزارية بعناية على أن لا تشكل التركيبة الحكومية بابا للنزاع مع أي مكون سياسي وتراعي طبيعة المرحلة على كل المستويات بعيدا عن الكيديات خصوصا أن عمر الحكومة الجديدة لن يتجاوز الأربعة أشهر مع دخول الإستحقاق الرئاسي في مهلته الدستورية بدءا من الأول من أيلول المقبل.

المنار

البلد الداخل في اصعب المراحل يحتاج الى حكومة سريعة كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي نصح باسهل الطرق لتشكيل حكومة جديدة ولو عبر تعديلات بعض الاسماء لادخال من يرغب الى التركيبة الحكومية الحالية والاسراع بايجاد ما امكن من حلول للازمات المتراكمة ..

nbn

بعد التكليف إنطلق مسار قطار التأليف من محطة الإستشارات النيابية غير الملزمة على مدى يومين والتي سيتكون في ضوئها جزء مهم من المشهد لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الشكل والتشكيلة والمطلوب من الحكومة ومشاركة الكتل النيابية أو عدم المشاركة فيها على أن يضع ميقاتي مسودة تشكيلته ويتوجه بها إلى بعبدا للتشاور أو لتقديمها الى رئيس الجمهورية.

mtv

في وطن الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كل شيء ينهار، حتى... البيوت والابنية! هذا ما حصل في طرابلس وادى الى وفاة فتاة بعمر الورود. وهو امر يمكن ان يتكرر في كل زمان ومكان في لبنان اذا لم تتخذ التدابير اللازمة والضرورية. ففي الاحصاءات العلمية المرتكزة على معاينات على الارض ان هناك حوالى ستة عشر الف مبنى معرضة للانهيار في لبنان، اكثر من عشرة الاف منها موجودة في بيروت، وأربعة الاف في طرابلس، فيما تتوزع المباني الاخرى على بقية المحافظات.

NTV

هي استشارات "غير لازمة" عدمها أكثر وفرا من وجودها لكنها تمثل الفلكلور اللبناني المشتق من الميجانا السياسية وأبو الزلف الميثاقية عناوينها للتمريك والتزريك وغرز الإصبع في الجرح ونتائجها لا تلزم الرئيس المكلف بشيء وله أن يقرر ما لذ وطاب من المكونات اللبنانية على التشكيلة الوزارية التي لن تصرف في سوق النخاسة وسترفض في سوق الرئاسة.

OTV

إذا كان النقاش دائما حول استشارات التكليف، هل هي ملزمة بإجرائها أم بنتائجها، فلا نقاش أصلا حول استشارات التأليف في المجلس النيابي، ذلك أن ناحيتها الشكلية أو البروتوكولية هي الطاغية، فيما المشاورات الفعلية لتشيكل الحكومة الجديدة لا تدور إلا في الكواليس، وبين أفرقاء كثيرين قد يكونون من الأضداد في العلن، لكنهم يتواصلون في السر.

LBC

ملل الاستشارات أو استشارات الملل. حفلة مزايدات كلامية بين من لا يشاركون في الحكومة، ولكنهم يحددون شروطا. وحسنا أن استشارات التأليف غير ملزمة، لأنها لو كانت غير ذلك لكان الرئيس المكلف ملزما تشكيل حكومة من مئة وزير. إنه النظام الأعرج المليئ بالعيوب، الذي يجعل من تشكيل الحكومات "خلطة" توافقات وتوازنات من دون أي معايير دستورية، وكل ما تحتاج إليه هذه "الخلطة" هو "رأس" لتنظيم الخلافات والتباينات.

الميادين

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، "انني وضعت مع جاويش، خريطة طريق لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثت معه، تشكيل هيئة استراتيجية عليا بين البلدين قريبا، وبحثنا التعاون بين البلدين في مجال الطاقة".

الجزيرة

أعلنت "صوامع ​العقبة​" في ​الأردن​ أنها أوقفت عملها حتى تتم عملية فحص ​الحبوب​، وذلك بتأثير تسرب ​الغاز​ السام في ميناء العقبة.

العربية

أعلنت هيئة الدفاع التونسية، أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي التونسي، قرر الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي".