لبنان الحر

لفت النّائب ​عماد الحوت​، باسم كتلة "​الجماعة الإسلامية​"، إلى "اننا تمنّينا على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، تشكيل حكومة مهمّة، وتكون حكومة كفاءات وخبرات لتعمل على المفاوضات مع صندوق النقد بأعلى كفاءة ممكنة".

صوت لبنان

أبدى رئيس حكومة تصريف الاعمال ​نجيب ميقاتي​ أسفه لحادثة تسرّب الغاز في ميناء العقبة في الاردن والذي ادى الى سقوط عدد من الوفيات واصابة العشرات بجروح.

radio orient

أشار عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​جيمي جبور​، الى أن الجو يشير الى اننا ذاهبون الى تشكيل حكومة، لكنه اشار في الوقت نفسه الى وجود قوى تريد الفراغ وتريد صفر إنجازات في هذه المرحلة.

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​، الى "وجود نوايا غير حسنة في موضوع الحكومة"، معتبرا ان هذا الأمر دفعهم الى الإعلان بأنهم لن يشاركوا في الحكومة ولكنهم سيسهّلون عملية التشكيل.

صوت المدى

اشار النائب سليم عون في تصريح له، الى انه "‏لا تعافي قبل أن يعيد أصحاب النفوذ، من سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال ورجال دين، الأموال التي أخرجوها من لبنان وقبل أن توزع بعدالة على كافة المودعين، وكل من يحمي المرتكبين ويتهجم ويتنمر على القضاة الشرفاء الذين يعملون لتبيان الحقيقة، هو مستفيد من عملية نصب الناس ومشارك في الجريمة".