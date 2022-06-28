دعت أوكرانيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف مدنية، وفق ما أفادت رئاسة الهيئة الأممية، يوم أمس، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد مساء اليوم. وقال متحدث باسم البعثة الألبانية التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إنّ الضربة الصاروخية التي استهدفت مركزاً تجارياً في مدينة كريمنتشوك بوسط البلاد "هي المحور الرئيسي" للاجتماع المقرّر عقده، اليوم، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤولون أوكرانيون، إن 28 مدنياً قُتلوا في هجمات روسية منها ضربة صاروخية استهدفت مركز تسوق مزدحم.

ينتظر أن يبدأ في العاصمة الـقـطـريـة الدوحة، اليوم، حوار أميركي - إيراني غير مباشـر، في محاولة جديدة لإنعاش المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المتحدث باسـم الـخارجـيـة الإيرانية أن كبير المفاوضين علي باقري كني سيزور قطر اليوم، من أجل "مفاوضات رفع العقوبات"، فيما قال مسؤول إيراني آخر لوكالة "رويترز" إن باقري كني "سيكون في الدوحة ٢٨ و٢٩ يونيو (حزيران) من أجل المحادثات". وكان مقـرراً أن يستبق المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، الحوار المنتظر بإجراء مشاورات مع وزيـر الخارجية القطري في الدوحة أمس. وقال المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، إن "الكرة في الملعب الأمــيــركـي"، مـضـيـفـاً: "لا اتـفـاق على أي شـيء حتى يتم الاتفاق عـلـى كـل شــيء".

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في أنقرة أمس، إنه يجري التحضير لوثيقة تعاون شامل طويل الأمد بين بلاده وتركيا. جاء ذلك قبل مباحثات عبد اللهيان مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بمقر وزارة الخارجية في أنقرة؛ حيث استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الملف النووي الإيراني، وجولة المباحثات المقررة في الدوحة اليوم، والملف السوري، والتطورات في أوكرانيا.

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم أمس، نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق أنه تم العثور على ما لا يقل عن 46 شخصاً موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء. وقالت قناة "دبليو أو إيه آي" التلفزيونية في سان أنطونيو إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر. وقالت قناة "كيه إس إيه تي" التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.