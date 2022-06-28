أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب النهضة، بعد 4 أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه. وقال سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضياً أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".

ذكرت مصادر محلية في منطقة الفشقة السودانية لـ"الشرق الأوسط"، أن الجيش السوداني شرع أمس في قصف مستوطنة تابعة للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين البلدين، وبدأ باستعادة معسكر "قلع اللبان"، الذي يقع شرق "قرية الأسرة" السودانية، بالفشقة الصغرى. جاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، في وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين، أن الجيش الإثيوبي "أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطناً كانوا أسرى لديه، وعرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة"، معتبراً الجريمة "منافية لقوانين وأعراف الحروب والقانون الدولي الإنساني".

يبدو أن قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن الثروات النفطية والغازية في إقليم كردستان، إلى جانب صواريخ "الكاتيوشا" التي استهدف مؤخراً شركة "دانة غاز" الإماراتية العاملة في محافظة السليمانية، في طريقهما فعلياً إلى تقويض وعرقلة طموحات الإقليم الكردي في مجالي النفط والغاز، وهي طموحات كانت ستدعم استقلاله ماليا واقتصاديا عن الحكومة الاتحادية في بغداد وربما تمهد لاستقلاله سياسياً في شكل أكبر عن الدولة العراقية. ويأتي ذلك في وقت عبر رئيس حكومــة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، عن قلقه إزاء ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية" المتكررة على الإقليم وبناه التحتية.