الجزيرة - السعودية

ولي العهد وقائد جيش باكستان يستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة أمس معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلد سمو ولي العهد، معالي قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديراً لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.

أخبار الخليج - البحرين

المملكة المتحدة تلغي شرط التأشيرة للخليجيين العام القادم

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 مما يعني أن مواطني هذه الدول لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة. وستعمل هذه الخطوة على تعزيز الأمن في المملكة المتحدة وتحسين العمليات الحدودية وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الزائرين من المنطقة زيارة المملكة المتحدة للقيام بالأعمال أو السياحة. ستصبح كافة دول الخليج الست - قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، والبحرين - من خلال الانتقال إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية من مواطني الدول غير الحاصلين على تأشيرة، مما يعني أنهم لن يحتاجوا إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة. يعزز نظام تصاريح السفر الالكترونية من قدرة الحكومة على فحص المسافرين ومنع أولئك الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة من خلال ضمان حصول كل شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة (باستثناء المواطنين البريطانيين والايرلنديين) على إذن مسبق للقيام بذلك.

الأنباء - الكويت

واشنطن: الاتفاق مع طهران أفضل وسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يمكنه الحديث عن وضع المفاوضات النووية الإيرانية في الوقت الحالي. وأبلغ كيربي الصحافيين المسافرين على متن الطائرة الرئاسية إلى ألمانيا أول من امس، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، أنه لم يتغير شيء بشأن موقف واشنطن التي تعتبر الاتفاق النووي المبرم أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. من جهته، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن تل أبيب «تراقب بحذر مساعي استئناف مفاوضات النووي الإيراني» في العاصمة النمساوية (فيينا). من جانب آخر، ذكرت وكالة للأنباء أن إيران اختبرت أول من امس مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية. وأضافت الوكالة أن أول عملية إطلاق تمت في أوائل 2021. إلى لذلك، أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن الناقلة الروسية التي تحمل نفطا إيرانيا والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل الماضي بناء على طلب القضاء الأميركي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها.