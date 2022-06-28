الجمهورية/ طوني عيسى

واشنطن - طهران: الفرصة جدية ولبنان مستفيد

اعتبر أنه للمرة الأولى منذ آذار الفائت، تظهر فرصة جديدة لإحداث خرق في جدار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي. وإذا تحقق ذلك، فسيختلط كثير من الأوراق إقليمياً ودولياً، ومن الممكن أن يكون لبنان واحداً من الدول التي ستستفيد من فرصة التوافق، بعدما دفعَ غالياً ثمن المواجهة الشرسة.

ويتردّد في بعض الأوساط الديبلوماسية أنّ طهران قدّمت تطميناً كافياً إلى الحليف الروسي بأنها لن تستخدم طاقاتها من الغاز في خدمة الغرب، وأن هذا التطمين أدى إلى رفع «الفيتو» الروسي عن أي اتفاق مُحتمل في فيينا. لكن هذه المعلومات لم تتأكد.

أما المؤكد فهو أنّ الأوروبيين، من خلال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزف بوريل، نجح في إحداث الخرق في طهران، بتغطية أميركية، وأنّ جولة مفاوضات ثنائية، أميركية - إيرانية، ستُعقد في دولة عربية خليجية خلال الأسبوع الجاري لتذليل العقبات العالقة، ما قد يفتح الباب لإنجاز على مستوى المفاوضين كافة في فيينا.

وأوحى بوريل أنّ قطر يمكن أن تكون الدولة المقصودة. فهي حافظت على علاقات طيبة مع طهران على رغم السخونة التي مَرّت بها علاقات إيران مع السعوديين والإماراتيين.

الأوروبيون يستعجلون نجاح وساطتهم لإبرام اتفاق مع إيران في اللحظة التي يحتاجون فيها إلى مصدر جديد للطاقة، ويخفّف عنهم الارتهان للغاز الروسي. وكذلك، يستعجل الأميركيون إنجاز الصفقة مع إيران ليتمكنوا من زيادة الضغط على موسكو، ويقلّصوا التقارب الإيراني مع الصين. ويهمّ الرئيس جو بايدن أن يقدّم إنجازاً للرأي العام الأميركي على أبواب الانتخابات النصفية المنتظرة في تشرين الثاني المقبل.

وكذلك، يبدو الإيرانيون أنفسهم مستفيدين من إبرام اتفاق مع واشنطن، فيما الغرب المحشور بالحرب في أوكرانيا. لكنهم سيتشددون في مطالبهم: عودة الأميركيين الى اتفاق 2015 بلا شروط، فك الحصار عن الأموال الإيرانية المحجوزة في الغرب، رفع العقوبات عن الحرس الثوري ورفض الشروط الموضوعة على طهران، والمتعلقة بنفوذها كقوة إقليمية.

وأضاف: المصلحة الإسرائيلية في التعطيل لا تقتصر على مساحة النفوذ السياسي والعسكري في الشرق الأوسط، بل تتجاوزها إلى النفوذ في مجال الطاقة أيضاً. فالإسرائيليون يجهّزون العدة ليكونوا بوابة الغاز الأساسية عبر المتوسط إلى أوروبا، ولا مصلحة لهم في استدراج المنافس الإيراني القوي إلى السوق.

من هذه الزاوية، يصبح حيوياً التفكير في موقع لبنان ودوره وسط دوائر النفوذ وخرائط الغاز. ويصبح مفهوماً ما يخطط له الإسرائيليون، وما تريده القوى الإقليمية والدولية الأخرى من المفاوضات الدائرة حالياً حول مخزونات الغاز في المتوسط، والتي تبدو المفاوضات الحدودية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أحد فصولها.

ومن خلال هذه الرؤية، يمكن إدراك الخلفيات الكامنة وراء التخبّط «الغامض» الذي يغرق فيه لبنان منذ سنوات، والذي يشكّل انعكاساً للمواجهات الإقليمية والدولية المعقدة.

نداءالوطن/ آلان سركيس

لفت إلى لبنان يتأثّر بما يدور في المنطقة من حروب وأزمات، لذلك فإن الاهتمام الدولي يبقى منصبّاً عليه وعلى رأس المهتمّين تأتي دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: على رغم الاهتمام الأوروبي بحرب أوكرانيا إلا أن العيون تبقى شاخصة نحو لبنان الذي يمرّ بأزمة اقتصادية ومالية هي الأصعب، وإذا كانت أوروبا تحاول احتواء نار الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها في الوقت نفسه لا ترغب في أن يُفتح باب جهنم جديد على ضفاف المتوسط خصوصاً أن أي انتكاسة لبنانية ستصل نيرانها إلى الدول الأوروبية.

ويُعتبر لبنان محرقة للسياسات الكبرى، إذ إن التوازنات الموجودة فيه تجعل تأثيره يتخطّى حدود الحجم والجغرافيا، وتتفاقم المخاوف مع وجود أكثر من مليون نازح سوري يشكّلون قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتطال شظاياها دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الرئيس نجيب ميقاتي قد هدّد باتخاذ خطوات تجاه أزمة النزوح.

وفي السياق، فإن الملف اللبناني يبقى من أولويات دول الاتحاد الأوروبي، فكل همّ الأوروبيين أن لا تنتشر الفوضى في لبنان ويبقى الوضع مضبوطاً خصوصاً أن هناك جنوداً أوروبيين هم ضمن عداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

ومن جهة ثانية، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال يحظى بتكليف وثقة الأوروبيين لمعالجة الملف اللبناني، وهذا التكليف تجدّد بعد الانتخابات النيابية اللبنانية ويمتدّ ليشمل مهمة انتخاب رئيس جديد للبنان.

ولم تُشغل الحرب الروسية - الأوكرانية والانتخابات الداخلية الفرنسية ماكرون عن الاهتمام بالشأن اللبناني، إذ إن هذا الملف يضعه ماكرون في سلّم أولوياته ويعمل عليه من أجل تحقيق خرق ما مدعوماً من الاتحاد الأوروبي وحائزاً مباركةً أميركية، وهذا ما يُفسّر حضور الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان إلى بيروت لنقل رسائل فرنسية وللحثّ على القيام بالإصلاحات الضرورية.

وينقسم عمل ماكرون في المرحلة الحالية إلى شق سياسي وآخر اقتصادي. ففي الشق الاقتصادي يُصرّ ماكرون على المباشرة بالقيام بالإصلاحات الضرورية لعدم تدهور الواقع اللبناني أكثر خصوصاً أن الأزمة وصلت إلى مراحل متقدمة.

أما سياسياً، فهنا يبرز التحدّي الأكبر، فإذا كان الرئيس الفرنسي يُصرّ على تأليف حكومة سريعاً ومن دون أي تأخير، فإن الأساس يبقى بالنجاح في تأمين توافق إقليمي ودولي من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عندها ينطلق العهد الجديد وتتألف حكومة جديدة ينتظر منها أن تباشر بالإصلاحات لأنه من دون تأمين استقرار سياسي لا يمكن للبلد أن يستقر مالياً ويكتسب مناعة تُبعد عنه خطر الفوضى... وعن أوروبا في آن واحد.

فهل آن الأوان، أخيراً، لتحقيق خرق في الجدار المسدود؟ أم انّ هناك صدمة جديدة في الانتظار؟