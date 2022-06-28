الوكالة الوطنية للإعلام

عدنان طرابلسي: للاسراع في تشكيل الحكومة

لفت النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة "جمعية المشاريع"، لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في المجلس النيابي، الى ان "عمر الحكومة قصير ولكن بإمكانها أن تجتهد إذا توفرت النيات، ونطلب من رئيس الحكومة المكلف الإسراع في التشكيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة المنتظرة أمامها مهمّة كبيرة وهي ترسيم الحدود ليتمكّن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز والشعب يختنق وينتظر الخلاص".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: نواصل جهودنا مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الإثنين، عقب اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفاد تشاووش أوغلو أن أزمة الحبوب أظهرت مدى أهمية خطوط النقل المستدامة والآمنة، مضيفا أن تركيا قامت وتواصل القيام باستثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي ناقش القضايا الإقليمية ومسألة النقل في المنطقة، مع التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة لحل أزمة الجبوب الأوكرانية.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان وكازاخستان لديها تعاون وثيق في العديد من المنصات الدولية، وأن زيادة التعاون بات أكثر أهمية بسبب التحديات الإقليمية.

وأشار إلى مواصلة التعاون مع وزارات النقل في أذربيجان وكازاخستان لتطوير الممر الأوسط بشكل أكبر، وزيادة شبكات النقل اللوجستي لزيادة استقرار وازدهار المنطقة.