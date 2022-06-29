الشرق الأوسط 28-6-2022

الليرة التركية تتحسن بعد قيود على الإقراض

قفزت الليرة التركية 6 في المائة مقابل الدولار، يوم الاثنين، بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوطة لوضع حد لتدهور العملة. وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار، بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99 ليرة للدولار. وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة، إذ إنها ستجبر الكثير من الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصول بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.

رغبة سعودية "ملحة" لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المصري

قال محمد بن عبد الله المرشد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، إن المملكة لديها رغبة ملحة في تعزيز التعاون والتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المرشد خلال إلقاء كلمته في الملتقى العقاري السعودي المصري، الذي عقد في القاهرة مساء الأحد: "نؤكد لكم رغبتنا الملحة والأكيدة في تعزيز التعاون وتوسيعه مع جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في القطاع العقاري". وأشار المرشد إلى الاقتاصد السعودي الذي شهد خلال السنوات الماضية، نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، "مما جعل المملكة تحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، حيث تعد المملكة من ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقاً عالمية".