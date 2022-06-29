TL

"تفاءلوا بالخير تجدوه" بهذا الجو بدأ الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي يومه الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة واختتمه "بالأمل في أن ترى الحكومة النور قريبا مقدرا" بأن المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء".

ميقاتي قام بواجب الاستشارات النيابية غير الموجبة تمهيدا" لبلورة تصور أولي لتشكيلة أو صيغة حكومية سيحملها الى القصر الجمهوري في بعبدا قبل نهاية الاسبوع ويعرضها ويناقشها مع الرئيس العماد ميشال عون.

المنار

ان شاء الله خير..

بهذه العبارة انهى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة، ولم يلزم نفسه بشيء، الا التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن تراعي ما أمكن من الواقع السياسي والمأساوي الذي تعيشه البلاد.

nbn

أسدل الستار على الإستشارات النيابية غير الملزمة.

على مدى يومين إستمع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى الكتل والنواب للوقوف على رؤيتهم لشكل الحكومة العتيدة وأولوياتها ومطالبها.

في مستهل اليوم الثاني سئل ميقاتي عما إذا كان متفائلا فاكتفى بالقول: تفاءلوا بالخير تجدوه.

وفي ختامه أعرب عن أمله في تشكيل حكومة تستكمل ما بدأ مع صندوق النقد الدولي وخطة الكهرباء وترسيم الحدود البحرية وقال: إن شاء الله ترى الأمور النور في شكل جيد.

mtv

تفاءلوا بالخير تجدوه. بهذه العبارة بدأ رئيس الحكومة المكلف اليوم الثاني والاخير من الاستشارات. وبعد ساعات اربع امضاها في الاستماع الى آراء النواب، جدد ميقاتي امله في تشكيل حكومة تستطيع ان تقوم بواجبها وتستكمل ما بدأته الحكومة السابقة. فهل تفاؤل ميقاتي في مكانه، ام انه موقف للاستهلاك السياسي والشعبي لا اكثر ولا اقل؟ المؤكد ان مهمة ميقاتي ليست سهلة.

NTV

أنهى الرئيس المكلف استشاراته غير الملزمة نيابيا، مع طبشة اقتصادية واستقدام أصحاب الشأن للتشاور لكنه عمليا لن يصل إلى مرحلة التأليف. وإذا فعل فإن رئيس الجمهورية ينتظره عند مفارق بعبدا لرفض التشكيلة حتى إن أقصى طموحات ميقاتي في الترميم والتعديل والغربلة الوزارية لن تبصر النور.

OTV

غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائلا: أقسمت وحيدا يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. وأضاف الرئيس عون: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا.

LBC

الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أنها طويلة، فقد أعلن الكرملين أن هجومه في أوكرانيا سينتهي عندما يستسلم الجيش والسلطات الأوكرانية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "يمكن للجانب الأوكراني إنهاء النزاع في غضون يوم واحد. يجب إصدار أوامر للوحدات بإلقاء السلاح، ويجب إصدار أوامر للجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم، ويجب تنفيذ كل الشروط التي وضعتها روسيا. حينها سينتهي كل شيء خلال يوم واحد".

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، أن "دولة قطر رحبت باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين ​الولايات المتحدة​ الأميركية و​الجمهورية الإسلامية الإيرانية​، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ​جوزيب بوريل​".وأكدت الوزارة في بيان، "استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار". وأعربت عن "أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء ​الاتفاق النووي​ الموقع في العام 2015، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

الجزيرة

شدد المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​، تشاو لي جيان، على أن "وصف ​الولايات المتحدة​ مبادرة "الحزام والطريق" (مشروع بكين الاستثماري حول العالم) بأنها فخ ديون هي رواية خاطئة"، معتبرا أن "واشنطن هي من يجب أن تتحمل مسؤولية خلق فخ الديون".وأشار إلى أنه "سيتم تنفيذ جميع مشروعات "الحزام والطريق" الخاصة بالبنية التحتية للنقل بحلول عام 2030"، لافتاً إلى أن "​البنك الدولي​ توقع أن يحقق هذا المشروع عائدات بقيمة 1.6 تريليون ​دولار​ أميركي للعالم، حيث سيذهب 90 بالمئة منها إلى البلدان الشريكة".

العربية

أشار رئيس قسم الاتصالات في إدارة ​الرئاسة التركية​، فخر الدين ألتون، إلى أننا "أخذنا دور الوسيط بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​، ونتيجة للاتصالات تم التوصل إلى توافق حول إنشاء مركز عمليات في ​إسطنبول​ لحل مشكلة تصدير ​الحبوب​ الأوكرانية"، متمنياً أن "يتم إخراج السفن المحملة بالحبوب في أسرع وقت ممكن"، وأضاف: "نعول الكثير على أهمية التنفيذ الآمن لهذه العملية ومنع وقوع أي حوادث".