لبنان الحر

أشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في بيان الى انه "يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكلام منسوب الى رئيس الحكومة المكلف يتناول أوضاع الدبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الديبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج"، مؤكدا ان "الكلام المنسوب له ملفق ولا أساس له وهو يسعى مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب والاجور المستحقة لهم، وهو يقدّر كل جهد يقومون به في سبيل خدمة اللبنانيين في بلدان الانتشار وعلاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها، فاقتضى التوضيح".

صوت لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير بريطانيا ايان كولارد في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

radio orient

اشار النائب فؤاد مخزومي، بعد الاستشارات النيابية، إلى "اننا تحدثنا مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عن ملف انفجار المرفأ والمواضيع المتعلقة بالحياة المعيشية وبالنسبة لاموال المودعين سألنا هل سيتم اعادتها ام لا؟"، مضيفاً: "اذا لم نحصل أجوبة على كل تساؤلاتنا فهذه الحكومة ستكون استمرارية للحالة الموجودة اليوم ولن نعطيها الثقة".

اذاعة النور

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "امل" النائب السابق علي بزي ان مقاربة الحركة "لملف ترسيم الحدود البحرية تنطلق من معادلة الحقوق لاستثمار كامل ثرواتنا في البحر دون تفريط او تطبيع او مقايضة او تنازل والدولة مستعدة للعودة الى المفاوضات برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية انطلاقا من اتفاق الاطار الذي توصل اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الجانب الاميركي بعد اكثر من عشر سنوات من المحادثات والمناقشات واللقاءات قبل ان يتم وضعه في عهدة رئاسة الجمهورية".

صوت المدى

ذكر النائب حسن مراد، بعد الاستشارت النيابية، "اننا تمنينا ان تكون حكومة وحدة وطنية كي يشارك الافرقاء كافة لان الشعب غير قادر على تحمل اي مزايدات سياسية، ومن هنا على الحكومة اصدار بيان وزاري سريع يلاحظ الحماية الاقتصادية وحماية اموال المودعين ووضع خطة طوارئ سريعة لانقاذ البلد، واكدنا اعادة وزارة التخطيط للقيام بتخطيط صحيح لهذا البلد".