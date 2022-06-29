قال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني خوسيه مانويل الياس إنه من "دون تعاون" المغرب فسيكون من المستحيل التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية. وحسب رئيس الدبلوماسية الإسبانية فإنه لا يمكن لأي دولة في العالم مهما كانت قواتها أن تواجه هذه الظاهرة بمفردها. وأضاف الباريس ما علينا القيام هو تحسين وتعزيز تعاوننا مع المغرب ومع دول المصدر والعبور.

خرج زعماء مجموعة السبع من خلوتهم التي استمرت 3 أيام بتقييم قائم للحرب في أوكرانيا رغم اصرارها على إفشال خطط موسكو في أوكرانيا فيما قال الكرملين اإن هجومه سينتهي عندما تستلم كييف وقال كل من المستشار الألماني أولاف شولتس إن كل ما يمكن للدول الداعمة لأوكرانيا القيام به هو استمرار الضغط على روسيا واستمرار تقديم الدعم لأكرونيا وأضاف شولتس أن الحرب تنتهي فقط عندما يقتنع لرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطته لن تنجح. واتخذت المجموعة قرارات لتشديد العقوبات على روسيا خصوصاً فيما يتعلق بمنعها من الحصول على التكنولوجيا الغربية لصيانة أسلحته. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن زعماء المجموعة وافقوا أيضاً على ممارسة ضغوط لفرض حظر على واردات الذهب الروسية. وجاء في البيان الخاتمي أن الدول السبع قلقة من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة المتصاعد وأنها تبحث عن خطوات لتقليص أسعار الطاقة وتعهدت المجموعة به مليارات ونصف المليار دولار إضافيةلهذا العام لدعم المجتمعات الأكثر فقراً.

انطلقت أمس في مدريد أعمال القمة الأطلسية بمشاركة أكثر من أربعين دولة إضافة إلى السويد وفنلندا اللتين أدرج انضمامهما إلى الحلف على جدول الأعمال في موازاة ذلك وصف الناطق بلسان الكرملين دميتري بيسكوف الحلف الأطلسي بأنه تكتل عدواني قام بهدف المواجهة وجاءت تصريحات بيسكوف تعقباً على ما أعلنه الأمين العام للحلف الأطلسي من زيادة في عديد القوات المنتشرة في أوروبا الشرقية وبلدان البلطيق ورفع مستوى جهوزيتها العسكرية.

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تكون روسيا استهدفت مركزاً للتسوق الإثنين في مدينة كرينتشوك الأوكراني حيث قتل 18 شخصاً على الأقل بعد ضربة روسيا كما رفضت موسكو أمس تلك المزاعم وقالت إنها قصفت على نحو شرعي هدفاً عسكرياً في المدينة مضيفة أن مركز التسوق غير مستخدم فيما قال الكرملين إن هجومه في أوكرانيا سينتهي خلال يوم واحد عندما تستلم سلطات كييف ويلقي الجيش الأوكراني بأسلحته.

قال محامي المواطن الفرنسي بنجامين بريير إن محكمة استئناف إيرانية أيدت حكماً بالسجن 8 سنوات و 8 أشهر على موكله بتهمة التجسس واعتقل بريير في إيران خلال أيار 2020 بعد أن أطلق في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران طائرة هيليكام – هليكوبتر صغيرة وتستخدم للحصول على صور جوية.

عاد الوفدان الأميركي والايراني في الدوحة أمس إلى تبادل الرسائل غير المباشرة على طاولة الحوار بشأن عودة البلدبن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015 في مسعى جديدة للتوصل إلى حول بشأن القضايا العالقة في الجهود الدبلوماسية التي تعثرت في فيينا قبل نحو أربعة أشهر. وباشر الطرفان الجولة الجديدة من المحادثات بوساطة المنسق الأوروبي للمحادثات أنريكي مورا.