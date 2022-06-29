الجمهورية/ راكيل عتيق

تناولت موضوع تأليف الحكومة وقالت يرى البعض أنّ تأليف حكومة جديدة متعذّر في ظلّ الظروف الداخلية الراهنة والأوضاع الإقليمية والدولية المؤثرة على البلد، خصوصاً قُبيل أشهر قليلة على استحقاق انتخابات الرئاسة. إلّا أنّ الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي ليس "مسلّماً" بأنّ التأليف متعذّر، بحسب مصادر مطّلعة، بل يرغب فعلاً في تأليف حكومة خلال فترة زمنية قصيرة. فهذه الأشهر الحسّاسة لن تكون في ظلّ حكومة تصريف أعمال كما مع حكومة بصلاحيات كاملة، وذلك على كلّ المستويات. كذلك بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة والانطباعات الأولية التي كَوّنها الرئيس ميقاتي، يتبيّن من مواقف الكتل النيابية أنّها ستسهّل تأليف الحكومة، فالبعض لن يشارك فيها إلّا أنّه لن يكون حجر عثرة أمامها، فيما أبدَت غالبية الكتل النيابية رغبتها في ولادة حكومة سريعاً. لكنّ نية رئيس الحكومة غير كافية لإتمام التأليف، ومن أبرز العراقيل التي قد تواجه مهمته، توزيع الحصة الوزارية المسيحية، كما إنّة من المرجّح أن يعمد الى تقديم تشكيلة حكومية جديدة الى الرئيس عون، وهي عبارة عن "خليط" بين وزراء حاليين وآخرين جُدد. كذلك من العقد الأساسية التي سبق أن أخّرت التأليف، تمسُّك "الثنائي الشيعي" بوزارة المال. وفي هذا السياق، تقول مصادر مطّلعة: في هذه المرحلة لا يُمكن الدخول في كلّ العناوين، فإمّا سيجري اعتماد المداورة الشاملة في كلّ الوزارات على مستوى الطوائف أو عدم اعتمادها كلياً. وفي حين يرى البعض أنّ التأليف وعدم ولادة حكومة جديدة سيّان، إذ ما الذي ستتمكّن هذه الحكومة من إنجازه في أشهر قليلة ولم تستطِع الحكومة السابقة تحقيقه خلال أشهر طويلة، خصوصاً أنّ ميقاتي لم يحظَ في حكومته السابقة على الدعم الخارجي اللازم، تحديداً من الفرنسيين. كذلك من أبرز مهمات الحكومة العتيدة، إستكمال التفاوض مع صندوق النقد وخطة النهوض الاقتصادية. وانطلاقاً من كلّ ذلك، إنّ حكومة جديدة ضرورية لتحفيض منسوب الضغط على الناس قدر المستطاع خلال الأشهر المقبلة، بحسب المصادر إيّاها، في انتظار استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن تتكشّف صورة هذا الاستحقاق التي ستوضح خطوط المرحلة المقبلة.